Заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) негативно отреагировал на инициативу руководителя представительства Константинопольского Патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве архиепископа Тельмеского Иова установить единую с католиками дату празднования Пасхи, сообщает газета «Взгляд».

«Очередное обращение к календарному вопросу с предложением объединить сроки Пасхалии совершенно избыточно для гуманитарного, культурного, „экологического“ диалога с католиками. Если соответствующее высказывание не является дежурным дипломатическим расшаркиванием отдельного фанарского архиерея, что вполне возможно, то это не очень большой, но символичный интеграционный шаг. В православной среде это шаг, наоборот, дезинтеграционный: далеко не все даже нынешние симпатизанты Фанару в православном мире будут готовы на него пойти», — написал владыка в своем Telegram.

В свою очередь, секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) заявил, что сама по себе эта идея неплоха, но только в том случае, если католики и протестанты вернутся к установленному Первым Вселенским собором исчислению Пасхалии, а не будут требовать обратного от православных.

«Возвращение всех христианских церквей к единообразию в вопросе даты празднования Пасхи было бы большим благом для христианского мира. Однако оно возможно только на тех основах, которые были определены Первым Вселенским собором», — заявил отец Стефан, слова которого приводит РИА Новости.

Священник выразил сожаление, что Католическая и протестантские церкви изменили когда-то правила, по которым рассчитывается дата празднования Пасхи. «Таким образом, поменялся не только календарь неподвижных церковных праздников, таких как Рождество Христово, но и Пасхалия, то есть календарь церковных праздников, зависящих от времени празднования Пасхи. Но это не повод для Православных Церквей менять древнейшее и священное для нас установление о времени празднования Пасхи», — подчеркнул представитель РПЦ.

По мнению Стефана, отступление от Пасхалии будет значить уходом от православной традиции, и поэтому в Русской Православной Церкви такой вопрос не рассматривается. Он также отметил, что Московский Патриархат придерживается в этом вопросе учения Вселенских соборов и святых отцов.

Русская линия