Россия призывает допустить к находящемуся в гаагской тюрьме сербскому генералу Ратко Младичу независимых врачей для медицинского освидетельствования. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин, реагируя на факты полной изоляции больного генерала.

По его словам, особую обеспокоенность вызывает состояние здоровья Младича. «Из прессы и выступлений представителей Сербии мы знаем, как адвокаты и члены семьи буквально борются за жизнь господина Младича. В то же время руководство Механизма (Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов — ред.) и судьи отметают все ходатайства как не отвечающие интересам правосудия, чинят препятствия в доступе к медицинской информации», — сказал Кузьмин.

Он добавил, что медицинские заключения независимых врачей игнорируются, а сам подсудимый не имеет возможности реализовать своё право на посещение врачей по своему выбору.

«Мы раз за разом слышим уверения в том, что здоровью заключённых уделяется необходимое внимание, а Младич, дескать, вполне в состоянии предстать перед судом. Если это так, то в чём проблема с проведением его независимого медицинского освидетельствования до назначения судебных слушаний? Мы настоятельно призываем руководство механизма допустить к Младичу независимых врачей, выбранных им самим, для проведения полного осмотра и освидетельствования, в том числе на предмет сохранности когнитивных функций», — заявил зампостпреда.

Он указал, что речь идёт не просто о состоянии здоровья обвиняемого — «вопрос в том, как долго Совет Безопасности может закрывать глаза на применение его вспомогательным органом методов бесчеловечного обращения». «Неужели цель заключается в том, чтобы вынести любыми средствами окончательный обвинительный приговор очередному сербу, несмотря ни на какие стандарты в области прав человека и соображения гуманности», — задал риторический вопрос Кузьмин.

Ратко Младича, командовавшего армией Республики Сербской во время конфликта 1992−1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывали неравнодушные сербские граждане, не желавшие отдавать Западу своего героя. Тем не менее, в 2011 году он был арестован, и в ноябре 2017 года Гаагский трибунал ожидаемо приговорил его к пожизненному заключению. В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции.

Защита генерала, неудовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.

Русская линия