Русская линия
Сводка новостей от 5 марта 2021

Феминистки нашли себе союзника в лице Германа Грефа
Сбербанк России неожиданно озаботился «гендерным неравенством» в российской топонимике…

Герман Греф и его СадхгуруСбербанк, находящийся под управлением известного любителя восточного оккультизма Германа Грефа, сообщил, что решил заняться поддержкой феминизма в России и в связи с этим запустит 7 марта проект «Во имя женщин» по сбору предложений о том, в честь каких выдающихся россиянок стоит называть улицы, сообщает Интерфакс.

В пресс-службе кредитной организации выразили недовольство, что «в той же Москве в честь великих женщин названо менее 1,5% улиц». При этом феминистическая кампания будет проводиться в честь праздника 8 марта.

7 марта начнёт работу сайт SBER8MARTA.RU, где на русском и английском будут представлены истории о женщинах, которые внесли большой вклад в развитие страны. Посетители сайта смогут выбрать тех, в честь кого они бы хотели назвать улицу в своем городе, либо предложить свой вариант, не упомянутый на сайте Сбера.

«С помощью данного проекта Сбер обращает внимание общественности на важность гендерного равенства и делает это в Международный женский день, чтобы подчеркнуть роль женщин в различных сферах деятельности», — говорится в сообщении.

Собрав предложения, банк будет направлять официальные запросы в мэрии городов с просьбой присвоить новым улицам имена заслуженных женщин. «Таким образом, на улицах российских городов появится больше женских имен, а их жители больше узнают о великих соотечественницах», — объяснили в банке.

Печально, что Сбербанк занялся популяризацией феминизма в России вместо того, чтобы обратить внимание на то, что улицы и площади многочисленных российских городов до сих пор носят имена организаторов и участников «красного террора», убийц и революционеров.

Могло ли быть как-то иначе при Грефе? Очень сомнительно.

Русская линия

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