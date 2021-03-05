Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением сформировать новый общеевропейский альянс сил, придерживающихся правых взглядов, сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.

«В Европе должно быть политическое пристанище для людей нашего склада, кто хочет защитить институт семьи, защитить нашу родину и кто думает более в терминах национальных государств, работающих вместе, нежели европейской империи», — заявил Орбан в интервью государственному радио.

Он отметил, что Будапештом теперь рассматриваются «все виды предложений по обновлению европейской политики». Премьер добавил, что по этому вопросу Венгрия ведёт переговоры с правящей в Польше партией «Право и справедливость», с лидером правой итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини и лидером партии «Братья Италии» Джорджией Мелони.

СМИ отмечают, что такие заявления Орбана последовали после решения вывести партию премьера «Фидес — Венгерский гражданский союз» из крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии. Ранее этот блок проголосовал за изменение правил, которое бы позволило исключить «Фидес — Венгерский гражданский союз» за допущенные ею, по мнению евродепутатов, нарушения в области демократии. «Фидес», членство которого в Европейской народной партии уже было приостановлено, в итоге решил сам выйти из блока.

Ранее на этой неделе Орбан также призывал к созданию европейского порядка, который удовлетворил бы тех жителей ЕС, кто настроен против мигрантов, «мультикультурализма», ЛГБТ-сообщества, выступает за христианские ценности и уважает суверенитет отдельных стран, напоминают СМИ.

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