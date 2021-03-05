Кроме того, депутаты считают необходимым поставить аборты под госконтроль и запретить их в частных клиниках…

4 марта 2021 года депутаты Госдумы от «Единой России» в рамках партийного проекта «Крепкая семья» провели конференцию «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ» и выступили с рядом антиабортных инициатив, сообщает Lenta.Ru.

Так представительница «Единой России» Инга Юмашева предложила запретить аборты в частных клиниках, а также аборты несовершеннолетним без согласия родителей. По её словам, исключение этой медицинской услуги из сферы деятельности частных клиник позволит «существенно улучшить и статистику» и сократить число криминальных абортов.

В свою очередь, депутат Владимир Крупенников предложил ужесточить ответственность за пропаганду абортов. По его словам, речь в том числе идёт о рекламе безопасности абортов.

«Считаю необходимым предложить ряд законодательных инициатив, направленных на установление ответственности за распространение информации, пропагандирующую аборты, усилить ответственность за рекламу, принуждение и склонение к абортам, а также рекламу безопасности абортов», — сказал парламентарий.

Он считает, что необходимо «незамедлительно поставить надежный заслон деструктивному контенту в СМИ и соцсетях».

В ходе мероприятия парламентарии и общественники приняли проект резолюции, в котором также говорится о необходимости введения в России запрета на пропаганду смены пола. Кроме этого в УК предлагается ввести понятие «плод человека» и «криминальный (незаконный) аборт» и уголовную ответственность за него.

Русская линия