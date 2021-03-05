Все православные храмы в Эстонии в первой половине Великого поста будут закрыты для посещения верующих…

Священноначалие Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата практически на всю первую половину нынешнего Великого поста вынуждено закрыть храмы для посещения верующих в связи с особым распоряжением правительства Эстонии от 26 февраля 2021 года, сообщает официальный сайт ЭПЦ МП.

В связи с этим митрополит Таллинский Евгений опубликовал следующий указ:

1. Богослужения в храмах ЭПЦ МП совершаются согласно обычному графику. В храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Таллина службы первой седмицы Великого Поста совершаются ежедневно утром и вечером, на прочих седмицах до 28 марта по средам и пятницам совершаются Литургии Преждеосвященных Даров, предваряемые утреней, вечерние богослужения по будням не совершаются. По субботам и воскресеньям службы совершаются согласно обычному графику.

2. Все богослужения в период с 3 по 28 марта совершаются за закрытыми дверями без участия прихожан. В храме во время богослужения могут присутствовать лишь те лица, которые непосредственно в нём участвуют. Меры предосторожности и безопасности должны соблюдаться неукоснительно. Духовенство, участвующие в богослужении лица, хор — в минимальном составе.

3. Настоятелям позаботиться, чтобы совершаемое богослужение было, по возможности, доступно прихожанам через электронные каналы (Таллинский Александро-Невский собор, храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Таллина, храм Рождества Иоанна Предтечи в Нымме).

4. По окончании литургии Святые Дары оставляются на Престоле для причастия прихожан в индивидуальном порядке. Во избежание скопления людей, настоятелям приходов позаботиться об организации предварительной записи желающих исповедаться и причаститься Святых Христовых Тайн с установлением очередности их прихода в храм.

5. Во внебогослужебное время двери храмов должны быть открыты (согласно обычному распорядку каждого храма) для посещающих храм с целью индивидуальной молитвы и т. п. Следует следить за тем, чтобы не было скопления людей перед входом в храм, а находящиеся в храме люди соблюдали установленную дистанцию в 2 метра, использовали маски и дезинфицирующие средства.

6. Продолжается совершение индивидуальных треб. Например, разрешены отпевания усопших в присутствии родственников при условии соблюдения правила 2 + 2 и использования масок для снижения риска заражения.

7. Настоятелям храмов, имеющих достаточную собственную территорию, продумать и представить на утверждение епархиальным архиереям предложения о порядке проведения богослужений на открытом воздухе с соблюдением требований Правительства к организации публичных собраний и мероприятий, а именно — разделение участников на группы не более 10 человек и размещение таких групп раздельно, чтобы они не контактировали между собой.

8. Занятия воскресных школ и приходских кружков для детей, молодёжи и взрослых приостанавливаются до 28 марта. Предусмотреть возможность проведения занятий на свежем воздухе в группах до 10 человек (включая преподавателя) с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и также возможность проведения занятий воскресных школ онлайн.

9. Настоятелям храмов контролировать оперативное размещение информации, связанную с ограничениями, на сайтах и других инфоканалах приходов.

10. На богослужениях неукоснительно продолжать возношение молитвенных прошений о прекращении распространения инфекции.

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