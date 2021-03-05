Русская линия
Сводка новостей от 5 марта 2021

Собянин решил, наконец, разрешить старикам выходить на улицу
Ранее московские власти заблокировали социальные карты горожан старше 65 лет, чтобы заставить их безвылазно сидеть дома…

Сергей СобянинПожилые москвичи ликуют — наконец, и им вернули гражданские права, и теперь они могут, как прочие люди, выходить из дома на улицу и даже ездить в общественном транспорте. Соответствующее распоряжение дал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает газета «Взгляд».

«Старость — не радость», — гласит известная поговорка. В Москве она верна вдвойне, поскольку старики — первая категория лиц, о которых имеют особое попечение московские чиновники. А уж как они любят пожилых людей всем давно известно.

По распоряжению Собянина, москвичи старше 65 лет вновь смогут почувствовать себя свободными с 8 марта 2021 года. Именно тогда им разблокируют социальные карты для проезда на общественном транспорте, с этого же дня «домашний режим» для москвичей из групп риска будет носить не обязательный и принудительный, а рекомендательный характер.

«Ситуация с пандемией постепенно улучшается. (..) Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза», — говорится в сообщении на сайте Собянина.

Мэр напомнил, что власти Москвы уже сняли большое количество ограничений. «Работают общепит, музеи, театры и кино. Растет активность горожан, причем с хорошей динамикой. Все больше и больше пассажиров пользуется общественным транспортом», — добавил он.

«Наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, всё чаще обращаются к нам и говорят: „Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить? Мы все понимаем, конечно, и не бросимся сломя голову в метро, но все равно такая возможность у нас должна быть“. Действительно, есть такая возможность — принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», — отметил мэр.

В то же время он обратился к москвичам старше 65 лет, напомнив, что их возраст и хронические заболевания — это зона риска. «По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжёлой форме попадают 700−800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно и никаких проблем с записью нет», — указал Собянин.

Русская линия

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Собянин решил, наконец, разрешить старикам выходить на улицу
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