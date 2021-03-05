4 марта 2021 года в больнице в боснийском Требинье отошёл ко Господу архиерей Сербской Православной Церкви, пребывавший в последние годы на покое, епископ Афанасий (Евтич). Владыке было 83 года, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Епископ Афанасий был известен своим критическим отношением к Западу и нынешним сербским властям, которые начали сдавать позиции по Косово. Он горячо поддерживал тех сербов, которые оказались в Гааге и приняли неправедным вердикт этого судилища.

6 октября 2017 года владыка Афанасий, будучи на покое, побывал в Голландии, где навестил сербских узников Гаагского трибунала, среди которых оказался и бывший президент Республики Сербской Радован Караджич.

Всего во встрече с владыкой приняли участие пятеро сербов, над которыми вёлся судебный процесс. Узники Гааги вместе с владыкой Афанасием и духовником при тюрьме Гаагского трибунала помолились и приступили к Святым Христовым Тайнам. Затем они преломили Славский колач в честь праздника Зачатия святого Иоанна Предтечи.

После этого владыка Афанасий побеседовал с заключёнными. «Вы заключенные ради правды и свободы, потому что защищали свой народ. Вы должны выдержать, веря в Божию Правду», — сказал владыка.

Будущий иерарх и богослов, в миру Зоран Евтич, родился в деревне Брдарица в районе Сабац-Валево 8 января 1938 года.

После окончания гимназии поступил в Белградскую семинарию, которую закончил в 1958 году. Тогда же поступил на Богословский факультет в Белграде, вскоре был призван на действительную военную службу. По возвращении из армии принял монашеский постриг, который 3 декабря 1960 года совершил архимандрит Иустин (Попович). В 1961 году рукоположен во иеродиакона, в 1963 году — во иеромонаха.

По окончании Богословского факультета продолжил образование в Афинах, а затем в Париже. Спустя год пребывания во Франции учебным советом Свято-Сергиевского богословского института назначен преподавателем курса «Введение в теологию и патрологию с аскетикой». В последний год своего пребывания в Париже преподавал также историю Церкви византийского периода. Служил в русских, сербских, греческих и французских приходах.

Летом 1972 года вернулся в Югославию. На следующий год избран доцентом на кафедру патрологии, преподавал историю Церкви. Избирался деканом богословского факультета в 1980−81 и 1990−91 учебных годах. Во время работы на факультете опубликовал около сотни научных работ, тогда же начал издаваться труд епископа Афанасия «Патрология». Принимал активное участие в cборе и подготовке исторических документов о сербских новомучениках.

В 1991 году Архиерейским Собором Сербской Православной Церкви избран епископом Банатским. В мае 1992 года назначен на Захумско-Герцеговинскую кафедру (Босния и Герцеговина). В своей деятельности уделял особое внимание положению Сербской Церкви и народа в Косове и Метохии и других областях бывшей Югославии.

В 1994 году по инициативе владыки Афанасия была открыта духовная академия св. Василия Острожского в Србинье (Республика Сербская, Босния и Герцеговина), первым ректором которой стал он сам.

В 1996 году в связи с полученной сильной травмой владыка Афанасий попросил освободить его от управления епархией и остался на покое в монастыре Тврдош под Требинье. Он продолжил научную работу, участвуя во многих научных конференциях, посвященных истории Церкви, философии, богословию и христианской культуре. В свет вышло более десяти его книг, сообщает сайт Сербской Православной Церкви.

Русская линия