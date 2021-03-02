После введения санкций против руководства партии ОПЗЖ и её медиаактивам на Украине готовится атака на политологов, близких к этой политической силе. На днях был взят под стражу Юрий Дудкин, постоянный гость эфиров закрытых NewsОne, «112 Украина» и ZIK. А вскоре можно ждать и вручения подозрения главе Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилу Погребинскому, который считается близким к Виктору Медведчуку, сообщает портал Vesti.ua.

Источники издания, знакомые с намерениями силовиков, сообщили о вероятном вручении подозрения Михаилу Погребинскому. Это один из украинских политологов, в своё время бывший советником у премьер-министра Валерия Пустовойтенко (1998−2000), премьера и кандидата в президенты Виктора Януковича (2004), главы Администрации президента Виктора Медведчука (2002−2004). Погребинский называет себя соратником и «старым другом» Медведчука. «Подозрение ещё не вручено. Но „черную метку“ уже выписали, и не только ему — будут зачищать как силовое, так и интеллектуальное крылья ОПЗЖ», — сказал источник «Вестей».

Ааналогичные санкции могут ожидать ещё 5−6 экспертов из «пула», который сотрудничал с партией ОПЗЖ и появлялся в эфирах оппозиционных телеканалов. «Эти коммуникации ведут на ул. Сикорского (там находится посольство США в Украине. — ред.), там же будут согласовывать фамилии перед разглашением», — сообщает источник.

Еще один собеседник в экспертных кругах подтвердил украинскому изданию, что информация о вероятном скором объявлении подозрения Михаилу Погребинскому и некоторым другим политологам «утекла» и обсуждается на кулуарном уровне. «Та же система, что и у Юрия Дудкина, — якобы зафиксированы факты передачи денег со стороны РФ, их медиагрупп. Точное количество экспертов, по которым придётся удар, и их имена пока неизвестны, но спецслужбы работают очень просто: если у них особо нет доказательной базы — подозрения предъявят тем, чьи фамилии звучат в медиа громче и чаще всего», — заявил источник.

Сам политолог в комментарии «Вестям» сообщил, что о вручении подозрения узнал от нашего журналиста, и опроверг получение любых средств со стороны России. «Я исключаю возможность документирования того, чего в принципе не было. Официально утверждаю: никаких денег ни от каких структур, тем более медиа, не получал, — сказал «Вестям» сам Михаил Погребинский. — Около 10 лет назад у меня был грант от Фонда «Русский мир» на издание двух книжек, и это — единственные деньги, которые я оттуда получил. Кстати, сами книжки — это двухтомник «Русский язык в Украине».

Юрий Дудкин, чье дело приводят источники «Вестей» в качестве примера, был взят под стражу Печерским судом на два месяца ещё 25 февраля. Его обвиняют по двум статьям УК — «Государственная измена» (ст. 111) и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности и др. признакам» (ст. 161).

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