Эксперты профанарского портала OrthodoxTimes заявляют, что «ситуация в Грузинской Церкви критическая» и в ближайшее время «ожидаются серьёзные события»…

За ситуацией в церковной жизни Абхазии пристально следят далеко не только в Москве и Тбилиси, но и на Фанаре. Демарш отца Виссариона Аплиа и его призыв к Русской Православной Церкви решить вопрос неканонического существования абхазских храмов услышали и греки. При этом весьма любопытно, что они именуют отца Виссариона грузинским священнослужителем и заявляют о едва ли не полном подчинении Грузинского Патриархата Москве.

Так, профанарский портал OrthodoxTimes опубликовал сегодня новость с весьма характерным названием «Грузинский священник заявил, что Московский патриархат поддержит создание „автономной церкви Абхазии“». В конце этого материала приводится мнение неназванного «местного церковного чиновника» и делаются соответствующие выводы.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с этим любопытным фрагментом:

«В беседе с OrthodoxTimes один из местных церковных чиновников отметил, что заявления Аплии следует воспринимать не как факт, а главным образом как рычаг давления.

«Русская Церковь имеет огромное влияние на руководство Грузинской церкви, и пока ситуация остается такой, как она есть, или становится еще более благоприятной для русских, я не думаю, что Московский патриархат сделает такой шаг (то есть признание Абхазской церкви»). Если ситуация изменится и станет более неблагоприятной для Русской Церкви, то они могут разыграть эту «карту», — сказал он.

В Грузинском патриархате существует «парадокс». При живом Предстоятеле, есть и местоблюститель Патриаршего престола. Это митрополит Шио, который является окончательным выразителем русских позиций в Грузинской церкви.

Хорошо информированные источники утверждают, что возможным шагом, который могут сделать представители российских интересов в Грузинской церкви, является выдвижение Шио на пост главы Грузинской церкви.

В то же время те же источники утверждают, что ситуация в Грузинской церкви критическая и в связи с существующей в стране политической нестабильностью в ближайшее время ожидаются серьёзные события".

Русская линия