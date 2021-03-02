Надзорная служба Австрии получила информацию о 41 случае смерти людей, которые произошли после прививки от коронавируса вакциной консорциума Pfizer — BioNTech, но связь с препаратом не установлена. Об этом говорится в распространенном докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за отчетный период с 27 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года, сообщает ТАСС.

«Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 41 смертельном случае близком по времени к прививке от COVID-19 (все Pfizer — BioNTech)», — говорится в докладе.

Согласно документу, «у троих пациентов в результате заключения о вскрытии была исключена связь с прививкой». «У 11 человек вакцинация пришлась на время инкубационного периода заболевания COVID-19, во время которого пациенты умерли. Ещё 19 человек ранее имели серьёзные заболевания, предположительно, ставшие причиной смерти. Другие восемь случаев ещё уточняются или не удалось получить никакой дополнительной информации. Пока нет фактов связи с вакциной, выяснения продолжаются», — отмечается в отчете.

Как поясняется, в связи с тем, что в начале вакцинации населения в основном прививались престарелые люди, следует ожидать, что по прошествии времени могут возникать естественные, то есть не связанные с вакцинацией, события со здоровьем человека. В частности, ожидаемое количество смертей через неделю после вакцинации составляет для людей из групп риска в возрасте от 80 лет и старше 3,5 на 1 тыс. «Основываясь на этой так называемой фоновой заболеваемости, можно ожидать одну смерть на 290 человек в этой возрастной категории в течение недели, независимо от вакцинации», — говорится в документе.

Кроме того, у 18 пациентов после прививки (13 — консорциума Pfizer — BioNTech, пять — компании AstraZeneca) были зарегистрированы опасные для жизни побочные эффекты. У девяти человек состояние здоровья было восстановлено, у остальных всё ещё продолжается выяснение обстоятельств или не удалось получить дополнительную информацию. «У 51 пациента во временном контексте с прививкой от COVID-19 потребовалось пребывание в больнице или оно было продлено (45 — Pfizer — BioNTech, 2 — Moderna, 4 — AstraZeneca). 34 пациента уже выздоровели. В отношении 17 выяснение еще не завершено или не удалось получить дополнительную информацию», — резюмируется в отчете.

В Австрии с начала вакцинации от нового коронавируса было зарегистрировано 6 676 сообщений о предположительных побочных эффектах после прививки. Самая большая доля из них приходится на препарат AstraZeneca.

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