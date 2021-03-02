Русская линия
Сводка новостей от 2 марта 2021

«Мир в Европе возможен не против, а только с Россией»
Немецкие социал-демократы предлагают не отгораживаться от России, а использовать «мягкую силу» и облегчить визовый режим с Москвой…

Бундестаг ГерманииСоциал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в коалиционное правительство страны во главе с канцлерин Ангелой Меркель, предложила облегчить визовый режим с Россией. Соответствующая инициатива представлена в проекте предвыборной программы, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на сайт немецкой партии.

Депутаты, в частности, захотели активизировать контакты по линии гражданского общества и облегчить визовый режим для молодежи. «При всей необходимой критике мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству. Мир в Европе возможен не против, а только с Россией. Ценными в отношениях с Россией являются межобщественные контакты, поддержку и расширение которых мы хотим продолжать», — сказано в документе.

Также в СДПГ обратили внимание на необходимость дальнейшего сотрудничества с Москвой в сферах общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, защиты климата, устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями. При этом в документе отмечаются проблемы в отношениях с Россией, в частности, ситуация вокруг Крыма и Донбасса, приписываемые Москве кибератаки на бундестаг Германии и инцидент с Алексеем Навальным.

В феврале Российский союз туриндустрии (РСТ) предположил, что летом европейские страны могут начать выдавать шенгенские визы гражданам России. «Официальной информации пока нет, ситуация зависит от медицины, от того, как будет проходить пандемия в этих странах», — заявил президент объединения Андрей Игнатьев.

Некоторые европейские страны давно хотят открыть границы и возобновить авиасообщение. Так, Греция, Венгрия и Хорватия уже готовы принимать российских туристов, однако окончательное решение зависит от политики Евросоюза.

Русская линия

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«Мир в Европе возможен не против, а только с Россией»
Немецкие социал-демократы предлагают не отгораживаться от России, а использовать «мягкую силу» и облегчить визовый режим с Москвой...

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