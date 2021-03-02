28 февраля 2021 года новоизбранный Патриарх Сербский Порфирий посетил монастырь Ясеновац, расположенный на месте печально известного концентрационного лагеря Второй мировой войны. В системе лагерей Ясеновац с 1941 по 1944 гг. было уничтожено несколько сотен тысяч православных сербов, евреев и других невиновных граждан, записанных во враги Хорватского государства, сообщает Православие.Ru.

Напомнив слова апостола Павла о том, что Бог из одной крови сотворил все народы, Патриарх Порфирий сказал, что люди, совершившие на этом месте чудовищные преступления, сами себя вычеркнули из человеческого рода. Они сами себя записали в нелюди.

«Мы не знаем до конца промысел Божий, почему здесь, на берегу реки Саввы, соединяющей разные края, а сейчас и разные страны и народы, он захотел, чтобы чудом Христовым это место стало одной из величайших святынь. Нет большей справедливости, чем то, что на этом месте сейчас находится монастырь, где собираются монахи и монахини, призванные Богом возносить молитву о мире во всем мире, о мире между всеми людьми», — подчеркнул Патриарх.

Встречавший в монастыре Патриарха епископ Славонский Иоанн преподнес предстоятелю частицу мощей новомучеников Ясеновацких.

На встрече с Предстоятелем Сербской Православной Церкви в Ясеновце присутствовал и член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, ранее сообщивший, что Республика Сербская выделит около 50 тыс. евро на реконструкцию монастыря. В обители Ясеновац, расположенном в одноименной общине, сейчас живет около 30 сербов.

Монастырь Ясеновац с храмом Рождества Иоанна Предтечи относится к Славонской епархии СПЦ. Монастырский храм был построен в 1775 г. и разорен в начале 1941 г. руками заключенных лагеря. Храм был восстановлен в 1984 г., но вновь пострадал во время боевых действий при распаде СФРЮ в 1991 г. Во время операции хорватских войск в мае 1995 г. он был осквернен и разорен. В 2000 году храм вновь восстановлен и здесь был образован монастырь.

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