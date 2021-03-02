Патриарх Сербский Порфирий: «Нет большей справедливости, чем то, что на этом месте сейчас находится монастырь»
Предстоятель Сербской Православной Церкви посетил Ясеновацкий монастырь…
28 февраля 2021 года новоизбранный Патриарх Сербский Порфирий посетил монастырь Ясеновац, расположенный на месте печально известного концентрационного лагеря Второй мировой войны. В системе лагерей Ясеновац с 1941 по 1944 гг. было уничтожено несколько сотен тысяч православных сербов, евреев и других невиновных граждан, записанных во враги Хорватского государства, сообщает Православие.Ru.
Напомнив слова апостола Павла о том, что Бог из одной крови сотворил все народы, Патриарх Порфирий сказал, что люди, совершившие на этом месте чудовищные преступления, сами себя вычеркнули из человеческого рода. Они сами себя записали в нелюди.
«Мы не знаем до конца промысел Божий, почему здесь, на берегу реки Саввы, соединяющей разные края, а сейчас и разные страны и народы, он захотел, чтобы чудом Христовым это место стало одной из величайших святынь. Нет большей справедливости, чем то, что на этом месте сейчас находится монастырь, где собираются монахи и монахини, призванные Богом возносить молитву о мире во всем мире, о мире между всеми людьми», — подчеркнул Патриарх.
Встречавший в монастыре Патриарха епископ Славонский Иоанн преподнес предстоятелю частицу мощей новомучеников Ясеновацких.
На встрече с Предстоятелем Сербской Православной Церкви в Ясеновце присутствовал и член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, ранее сообщивший, что Республика Сербская выделит около 50 тыс. евро на реконструкцию монастыря. В обители Ясеновац, расположенном в одноименной общине, сейчас живет около 30 сербов.
Монастырь Ясеновац с храмом Рождества Иоанна Предтечи относится к Славонской епархии СПЦ. Монастырский храм был построен в 1775 г. и разорен в начале 1941 г. руками заключенных лагеря. Храм был восстановлен в 1984 г., но вновь пострадал во время боевых действий при распаде СФРЮ в 1991 г. Во время операции хорватских войск в мае 1995 г. он был осквернен и разорен. В 2000 году храм вновь восстановлен и здесь был образован монастырь.