28 февраля 2021 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов) в сопровождении своего заместителя иеромонаха Дометиана (Маркаряна) совершил визит на север Израиля, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе поездки архимандрит Александр посетил селение Сахнин, где по благословению Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила III строится храм для местного христианского населения, исторически исповедующего Православие.

Особенность северных городов и селений Израиля состоит в том, что христианское население здесь является коренным, и на протяжении многих столетий сохраняет верность своим религиозным убеждениям, несмотря на множественные политически перемены. Именно этим обусловлена особая забота Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви о пастырском окормлении этого региона. Строящийся храм, по замыслу Патриарха Феофила, должен стать духовным оплотом для всех местных православных христиан, чтобы они смогли ощутить заботу Матери-Церкви на месте их исторического проживания.

Разделяя озабоченность Иерусалимской Церкви, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал свой вклад в сооружаемый храм и пожертвовал резной престол для главного алтаря в честь Рождества Божией Матери, а также два престола для приделов храма. Престолы были изготовлены в мастерских Кипрской Православной Церкви.

Архимандрит Александр встретился с ктитором строящегося храма д-ром М. Гантусом и представителями приходской общины, которые были воодушевлены участием Русской Православной Церкви в их трудах.

Приходской совет настоятельно просил начальника Миссии передать слова благодарности Святейшему Патриарху Кириллу, отметив, что его добрый жест останется в памяти нынешнего и будущих поколений местных христиан.

Перед началом встречи архимандрит Александр и его спутники посетили подворье Русской духовной миссии в Магдале, где совершили воскресную Божественную литургию в храме в честь святой равноапостольной Марии Магдалины.

Русская линия