Суд Ниццы признал за Россией право собственности на три земельных участка вокруг Свято-Никольского собора в центре города. Об этом сообщила помощница по юридическим вопросам посла России во Франции Екатерина Копылова, передаёт ТАСС.

В то же время, суд сохранил за православной ассоциацией Ниццы ACOR право собственности на русский храм на улице Лоншан и православное кладбище Кокад на западе города «по праву приобретённой давности». Российская сторона рассмотрит возможность обжалования данного решения.

«Принадлежность самого Свято-Николаевского собора была окончательно определена французскими судами ещё в 2013 году и в рамках текущего процесса под вопрос не ставилась. [Вновь присужденные РФ] три участка прилегают к нему вплотную, в прошлом они также являлись собственностью Святейшего правительствующего Синода Российской Империи. Два из них составляли ранее единое целое с соборным участком, третий был выменян», — пояснила она.

Переход в собственность России на первом этапе только участка, на котором расположено здание Собора, был обусловлен тем, что лишь он был предметом договора аренды 1909 года между Российским Императором и Петербургской епархиальной администрацией, управлявшей заграничными приходами Русской Православной Церкви, отметила Копылова.

Судебное разбирательство вокруг православного храма началось в 2006 году: посольство РФ во Франции обратилось с просьбой провести инвентаризацию Свято-Никольского собора, однако представители управлявшей храмом православной ассоциации Ниццы воспротивились этому. Более того они попытались через суд оспорить права России на храмовый комплекс. Изначальные попытки российских дипломатов урегулировать разногласия полюбовно с учетом интересов местных прихожан встретили явное нежелание со стороны настоятеля — отца Иоанна (Гейта). Это, а также некоторые аспекты деятельности православной ассоциации города, как взимание платы за вход в храм с верующих, вынудили власти РФ подать иск в судебные инстанции во Франции.

В 2010 году суд Ниццы принял решение о передаче храма в собственность России, в 2013 году была отклонена последняя апелляция местной ассоциации по данному делу. В 2014 года французский нотариус заверил три акта, объявлявших Россию собственником этих участков, а также русской церкви Святых Николая и Александры на улице Лоншан — одной из старейших православных церквей на Лазурном берегу — и православного кладбища Кокад на западе города. Действительность этих актов попыталась оспорить в суде ассоциация ACOR, завладевшая ими после Октябрьской революции.

Пятиглавый Свято-Николаевский собор, расположенный на бульваре Цесаревича, был сооружен в память старшего сына Александра II великого князя Николая Александровича, скончавшегося в Ницце после тяжелой болезни в апреле 1865 года. Здание возведено на месте бывшей виллы Бермон, где прошли последние дни 21-летнего русского престолонаследника. Сооружение храма велось в течение девяти лет — с 1903 по 1912 годы. Последний российский Император Николай II, который по просьбе русской общины Ниццы взял строительство под свое покровительство, пожертвовал на его нужды личные средства.

Русская линия