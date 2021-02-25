В Калининградской области установят памятный знак казакам полка генерал-майора Ивана Иловайского 4-го, занявшего Инстербург в декабре 1812 года. Место, где будет установлен мемориал, находится в Черняховске рядом с памятником фельдмаршалу Барклаю-де-Толли работы известного русского скульптора Владимира Суровцева, сообщает портал «Вести-Калининград».

«Наполеон вёл на Россию 600-тысячную армию, а вернулось только несколько десятков тысяч. Это им урок, что кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет», — заявил по этому поводу атаман Черняховского хуторского казачьего общества Евгений Тиханович.

«Иловайский с передовым отрядом казаков гнал французов до Прейсиш-Эйлау, там они уже остывали. Удивительный человек, с потомственной казацкой семьи, у отца было 7 сыновей, 4 из них генералы, причём награждённые», — отметил глава Администрации Черняховского городского округа Сергей Булычев.

В заграничных походах русской армии Иловайский участвовал в знаменитых сражениях под Лейпцигом и Парижем, французы о казаках помнят до сих пор.

За отличия в Отечественную войну 1812 года Иловайский был награждён орденом Святого Георгия третьей степени.

«Очень важно сохранять память о казачьей славе здесь на калининградской земле, потому что история войн, которые вела Россия, связана с историей казачества. Казаки принимали участие в Семилетней войне, в Наполеоновских войнах, Первой мировой и Великой Отечественной. Как сказал великий русский писатель Лев Николаевич Толстой: «Казаки создали Россию», — заявил заместитель Полномочного представителя Президента России в Северо-западном федеральном округе Роман Балашов.

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