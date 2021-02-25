В российской истории множество невероятных личностей и достаточно примеров чести и мужества. К сожалению, о многих из них забывают, иногда намеренно. Так и произошло с «освободителем Балкан», «Суворову равным» генералом Михаилом Дмитриевичем Скобелевым.

Злую шутку сыграло с генералом уважительное прозвище, данное ему турками: «Ак Паша» — Белый Генерал. Весь советский период было запрещено говорить о нём не только потому, что он царских офицер, но и в связи с его прозвищем. Памятник Скобелеву, не проигравшему ни одной битвы, на Тверской площади был снесён большевиками.

Сейчас же пришло время вспомнить о том, что после знакомства со Скобелевым в Туркестане батальный художник Верещагин старался сопровождать русского офицера во всех его походах. Масштаб личности этого русского офицера был таков, что множество историков сходятся во мнении, что если бы не его скоропостижная кончина, история России и славянских народов в начале XX века могла бы сложиться по-другому.

Российский ветеран, актёр и спортсмен Сергей Бадюк открыл краудфандинговую кампанию на сайте Планета.ру со сбором средств для завершения работ над авторским документальным фильмом «Русская рулетка Белого Генерала».

Фильм, раскрывающий новые детали из биографии Скобелева станет первым в цикле исторических фильмов «Кодекс Чести» о российском офицерстве. Цель цикла в ёмкой, доступной и красивой форме ознакомить зрителей с эталонами русского духа.

«В Скобелевском комитете всячески приветствует инициативу Сергея Бадюка. Отрадно, что в России есть люди, которые без лишнего пафоса делают такие добрые дела. Мы все призваны чтить память тех, кто отдал свою жизнь служению Отечеству. И имя Скобелева здесь стоит особняком», — заявил вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев.

Он выразил надежду, что уже вскоре работа над фильмом получит должное финансирование и будет завершена.

Русская линия