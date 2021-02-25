С сегодняшнего дня москвичи могут выбрать, чей монумент будет стоять в центре Москвы — святого князя Александра Невского или революционера Дзержинского…

На портале «Активный гражданин» началось голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади

25 февраля 2021 года на портале «Активный гражданин» жителям российской столицы предложили выбрать, кому необходимо установить памятник на Лубянской площади столицы: полководцу, святому благоверному князю Александру Невскому или революционеру, организатору «красного террора» и руководителю ВЧК Феликсу Дзержинскому, сообщает газета «Взгляд».

«Общественная палата Москвы вышла с инициативой провести голосование о возможной установке монумента на Лубянской площади. Ранее вопрос об уместности какой-либо крупной архитектурной доминанты в центре площади обсуждался на заседании палаты. Жителям столицы предлагается выбрать, кому из двух исторических деятелей можно поставить памятник: полководцу, великому князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому», — говорится в сообщении на портале.

Далее представлены два варианта для голосования. На данный момент выбор уже сделали 30 тысяч человек.

Чтобы отдать свой голос, жителям столицы необходимо зарегистрироваться на портале или войти через сайт mos.ru.

Русская линия