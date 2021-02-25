Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства. Как говорится в распространенном в четверг Генштабом ВС заявлении, кабмин не способен принимать адекватные решения в критической для народа ситуации, сообщает ТАСС.

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. В связи с создавшейся ситуацией ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах», — говорится в заявлении Генштаба ВС.

Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Сам Пашинян заявил, что это является попыткой военного переворота.

В связи с этим Пашинян уже уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна. С таким заявлением он выступил в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

«Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя. Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей», — отметил он.

Тем временем, оппозиция уже перекрыла центральные улицы Еревана, поддерживая военных. Удержать власть в этих условиях Пашиняну будет непросто.

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