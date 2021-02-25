Русская линия
Сводка новостей от 25 февраля 2021

Путин воздерживается высказываться по вопросу о памятнике на Лубянке
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства не принимал участие в голосовании по этому вопросу…

Красный террорВ Кремле, предусмотрительно, воздерживаются от высказываний в пользу восстановления памятника Дзержинскому на Лубянской площади столицы, хотя известно, что Владимир Путин в своё время возглавлял ФСБ и работал в КГБ, который которая является правопреемником ВЧК и НКВД.

В связи с этим пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает мнения главы государства о том, памятник какому историческому деятелю — революционеру Феликсу Дзержинскому или святому князю Александру Невскому — должен стоять на Лубянске, сообщает Интерфакс.

«Мне не известно о том, что президент как-то участвовал в голосовании, поэтому его точка зрения мне не известна», — сказал он в четверг, отвечая на вопрос журналистов.

При этом Песков заметил, что «было бы некорректно говорить о мнении президента в условиях, когда сейчас только началось на „Активном гражданине“ соответствующее голосование».

Представитель Кремля переадресовал московским властям вопрос о том, насколько своевременен сейчас вопрос об установке памятника на Лубянке.

Голосование по выбору памятника для установки на Лубянской площади открылось в четверг. Москвичам предложено выбрать между памятниками-кандидатами — Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому. С инициативой проведения голосования выступила Общественная палата Москвы. Дата окончания голосования пока не определена.

Русская линия

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Путин воздерживается высказываться по вопросу о памятнике на Лубянке
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства не принимал участие в голосовании по этому вопросу...

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