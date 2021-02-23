22 февраля 2021 года в новом зале Духовно-просветительского центра «Святодуховский» в Санкт-Петербурге состоялась презентация двух проектов, посвященных 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского, — набора медалей и книги о небесном покровителе Северной столицы, сообщает Патриархия.Ru.

Не имеющая аналогов книга-альбом «Образ святого Александра Невского в русском искусстве XVI — начала XXI вв.» впервые представляет историю развития и типологическое многообразие иконографии великого князя. Автор книги — заведующий иконописно-реставрационной мастерской Александро-Невской лавры Дмитрий Мироненко. В книге представлено более 100 произведений иконописи, монументальной и станковой живописи, мозаики, скульптуры и ювелирного искусства из фондов 35 собраний России, среди которых — Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, Музей Московского Кремля, Государственный исторический музей имени Александра Пушкина, Музей истории религии. Книга издана при поддержке городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Второй подарок к юбилею представлен Санкт-Петербургским монетным двором, где были отлиты четыре юбилейные медали, объединенные в подарочный набор. На них изображены события из жития святого и памятные места, с ним связанные. Это Переславль-Залесский, отмеченный рождением и крещением князя, Великий Новгород, откуда начались его военные победы, Владимир, где он был погребен, и Санкт-Петербург как место хранения его мощей с 1724 года. Эскизы медалей созданы ведущим художником дизайнерского центра «Гознака» Андреем Брынзой.

Главный художник дизайнерского центра «Гознака» Александр Бакланов отметил, что помимо медалей Центробанк выпустит к юбилею две новых монеты. «Когда в конце прошлого года к нам обратились с просьбой изготовить медали, это было очень приятно и радостно. Срок нам был дан очень небольшой, мы так никогда не работаем, но, очевидно, была помощь свыше. Мы сделали их за два месяца, это совершенно невероятно, но все получилось. Мы получили большую радость — не только художники, но и весь коллектив завода. Изготовление медали — очень трудоемкий процесс, в нем участвует много специалистов. Все работали так дружно, с такой радостью, поэтому неудивительно, что получился такой результат», — сказал он.

«Работа над медалями проходила легко, все само собой собиралось, в голове возникали мысли, как лучше сделать. Мне повезло, что я оказался автором этой медали», — дополнил художник Андрей Брынза.

Дмитрий Мироненко подчеркнул, что книга вышла в сложном прошлом году, и в этом тоже ощущается заступничество святого Александра Невского. «В основе этой книги лежит научное исследование — защищенная мной диссертация, — рассказал он. — Это полный обзор ключевых памятников, от самых ранних до создаваемых в наше время. Не ищите там все памятники — такой задачи не стояло. Эта книга может послужить хорошим чтением, обогатит кругозор и поможет в осознании не только вопросов, связанных с иконографией святого Александра Невского, но и вопросов, связанных с историей России. Образы князя стали некой летописью истории Отечества. Мы видим то, как менялась жизнь, менялись предпочтения, менялось восприятие личности святого и до сих пор меняется».

Владыка Назарий рассказал, что главной иконой празднества станет старинный образ князя из Свято-Троицкого собора Лавры. Икона интересна еще и тем, что находилась в кабинете священномученика Серафима (Чичагова) в бытность его митрополитом Ленинградским. Владыка задумал изготовить три медали — относящиеся к Переславлю, Владимиру и Санкт-Петербургу. Но специалисты Монетного двора убедили его, что необходима четвертая медаль, новгородская, где он изображен как князь. Изготовлено сто комплектов, набор медалей будет подарочным, но в дальнейшем возможны заказы для коммерческого использования.

Была показана видеопрезентация медалей, где представлены артефакты Монетного двора, посвященные святому князю: медаль XVIII века, эскиз ордена Александра Невского, памятные монеты. Медали к 800-летию святого Александра Невского изготовлены из томпака, на них изображены сюжеты, рассказывающие о крещении князя, его воинских победах, принятии схимы и перенесении его мощей в Александро-Невскую лавру.

Был показан также видеофильм о книге, где вкратце представлены типы иконографии святого Александра Невского. Самым ранним был преподобнический тип — князь изображен в одежде схимника. Такой образ был популярен до XVIII века, а в настоящее время переживает возрождение. Следующий тип — княжеский, бытовал наряду с преподобническим, ведь Александр Невский был канонизирован не как схимник Алексий, а как благоверный князь Александр, что также нашло отражение в иконографии. Эти типы сменил императорский (петровский) тип — император Петр Первый повелел изображать князя на иконах в виде полководца, и художники стали изображать его как императора — в латах, с рыцарским шлемом, в горностаевой мантии; иногда даже прослеживалось внешнее сходство с Петром Первым. В ХХ веке получил распространение воинский тип, причем он был не столько церковным, сколько светским.

Руководитель городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов приветствовал присутствующих от городского оргкомитета празднества, поздравил с выходом книги, поблагодарил за труды владыку Назария, который всех объединил.

Дмитрий Мироненко отметил, что издание получилось «консервативно-классическим, в петербургском ключе». У книги есть три варианта оформления: просто в твердом переплете, в суперобложке, а также эксклюзивное издание в футляре.

Искусствовед, профессор Академии художеств Нина Кутейникова, научный руководитель Дмитрия Мироненко, отметила аналитический подход автора к материалу, интересную трактовку образов.

Официальный рецензент книги, руководитель епархиальной архитектурно-художественной комиссии архимандрит Александр (Федоров) отметил, что представленные медали сделаны с большим вкусом. Говоря о книге, он подчеркнул разносторонность исследовательского подхода, соответствующую уникальной личности князя: «Его пример показывает, что на самом высоком государственном посту можно обрести святость».

Директор ГМП «Исаакиевский собор» Юрий Мудров также отметил высокое качество самого исследования и строгий, истинно петербургский стиль альбома.

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