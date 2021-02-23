Если даже в Москве на должностных местах до сих пор продолжает сидеть огромное количество последователей большевиков, которые мечтают восстановить памятник палачу Дзержинскому, то стоит ли удивляться тому, что в российской провинции эти позиции также занимают бывшие коммунисты и комсомолки, для которых советская действительность — это нечто святое. Ярким подтверждением тому является совместное решение Комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания и Общественной палаты Красноярского края по вопросу о возвращении архипелагу Северная Земля исторического названия Земля Императора Николая II.

В Законодательное собрание края поступило коллективное обращение депутата Государственной Думы Виктора Зубарева, епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова, известного путешественника и священника Федора Конюхова и других о возвращении архипелагу исторического наименование. Однако, вскоре после начала заседания стало понятно, что никакого реального обсуждения данного вопроса не будет, так как в Общественной палате и Законодательном Собрании Красноярского края засели одни «совки».

Так, член Общественной палаты края, председатель Красноярского краевого отделения ВОО РГО Игорь Спириденко отметил, что инициатива по переименованию архипелага и островов «выглядит не соответствующей задачам сохранения исторической правды». «Ныне существующие наименования архипелага и островов утверждены законодательными актами и нанесены на карты уже более 90 лет и развитие советской части Арктики в течение всего этого героического времени связаны именно с этими наименованиями», — сказал он.

Заместитель председателя ОП КК, член ОП РФ Валерий Васильев подчеркнул, что название «Северная земля» не вызывало в течение 90 лет ни у кого никаких вопросов. «С учётом того, что современная Россия является правопреемником и царской, и советской России, к вопросам переименования исторических названий, в том числе и географических, необходимо относиться с особой осторожностью. Кроме этого, на фоне тех проблем, которые существуют в стране, этот вопрос является не просто незначительным, но вообще ничтожным и может рассматриваться как некая провокационная попытка дестабилизации общества. Хватит нам делить общество на „белых“ и „красных“, хватит полоскать нашу историю различными переименованиями названий. Ведь это вызывает вопросы как внутри страны, так и за рубежом: когда же Россия превратиться в стабильное государство, уважающее свою историю», — отметил общественник.

По мнению заместителя директора Красноярского краеведческого музея Ивана Черкасова, инициатива предполагает исчезновение названий, известных по 80−90 лет в угоду не исторической справедливости, а симпатиям инициаторов, она повлечёт за собой необходимость изменить картографические документы всего мира. «Такое деяние музей как хранитель истории не может одобрить. Необходимо оставить эту затею и сохранить все топонимы, мы должны сохранять то, что у нас есть, память о нашей почти столетней истории освоения севера», — подчеркнул он.

Заместительница директора Таймырского краеведческого музея Лейла Ландина считает, что, стирая с карт существующие исторические названия, россияне обесценивают подвиг советских полярников.

По мнению заслуженного штурмана СССР, почетного полярника РФ Валентина Удалова, надо сначала Арктику привести в порядок: вывезти металлический хлам с берегов, проверить состояние памятников, отремонтировать их, заново исследовать Арктику, а потом уже поднимать вопрос о переименовании архипелага.

Политолог, историк Сергей Комарицин довел до сведения участников слушаний консолидированную позицию историков-членов Совета по общественно-культурному развитию в Красноярском крае, основанную на мнении научно-исторического сообщества края. «Мы считаем, что инициатива о переименовании не основана на каких-либо исторически и научно обоснованных аргументах. Названия островов „Земля Императора Николая II“ и „Цесаревича Алексея“ просуществовали всего несколько лет, причем до обследования и открытия Северной Земли именно как архипелага. Признавая заслуги Б.А.Вилькицкого в открытие двух островов, следует отметить, что обследование этих островов, а также открытие и изучение десятков других крупных и совсем маленьких островов архипелага было осуществлено экспедицией Института по изучению Севера под руководством Н.Н.Урванцева и Г. А.Ушакова в 1930—1932 годах. Тогда же появилась и вся нынешняя топонимика архипелага. Именно эти названия являются историческими, они вошли в почти столетнюю историю архипелага после его открытия», — отметил Комарицын.

И только член РГО, член-корреспондент ПАНИ, гидрограф в 3-м поколении, переводчик книги воспоминаний Н.В.Вилькицкой (жены первооткрывателя архипелага) Вадим Рыбин направил в ОП КК свою статью «Три названия одного северного архипелага», в которой призвал вернуть архипелагу историческое название.

«Некоторые полагают, что „Северная Земля“ — политически нейтральное наименование, и должно удовлетворить все политические силы России. Однако, борьба против этого названия не прекращается 28 лет. Государственным интересам России отвечает название архипелага в честь русского царя, а никак не троцкистское космополитичное „северное“ название. Если архипелагу не будет возвращено историческое, выгодное России наименование „Земля Николая II“, борьба за него продолжится до тех пор, пока в России будут патриоты и государственники, пока жив будет русский державный дух», — заявил Вадим Рыбин.

Впрочем, пока в нашей стране у власти продолжают находиться последователи Ленина и Дзержинского.

Русская линия