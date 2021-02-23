Главы МИД 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за осуждение Алексея Навального. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе, сообщает ТАСС.

Боррель отметил, что в ЕС решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник. «Мы должны определить модель, чтоб избежать постоянной конфронтации с соседом, который, к сожалению, решил действовать так, будто он противник», — сказал он, говоря о новом подходе к России.

По словам Борреля, все страны ЕС согласились с оценкой, что «Россия движется к становлению авторитарного государства и отдаляется от Европы». «Министры единогласно интерпретировали действия России (во время визита Борреля в Москву — прим. ТАСС) как ясный знак того, что Россия не заинтересована в сотрудничестве с ЕС, а, наоборот, ищет конфронтации и желает разрыва отношений с Евросоюзом», — заявил дипломат.

Главы МИД решили, что Брюсселю нужен новый подход по отношениям к России. «Он определяется тремя действиями: противодействие, когда Россия нарушает права человека, сдерживание, когда, например, есть дезинформация и кибератаки, и вовлечение в диалог там, где у нас есть интересы», — сказал он.

Боррель также подчеркнул, что на заседании Совета ЕС ни один министр не критиковал его за визит в Россию в начале февраля. «Наоборот, все страны поддерживали и считали, что поездка даёт хорошую информацию о том, на каком этапе Россия и как мы должны действовать. Я поехал туда не потому, что мне захотелось, а потому что у меня был мандат», — отметил он.

Кроме того, по мнению главы дипломатии Евросоюза, визит в Москву, возможно, поспособствовал единству ЕС в вопросе санкций. «Возможно, без того, что случилось в Москве, у нас не было бы единогласия по санкциям сейчас», — заключил Боррель.

На вопрос журналистов о том, кто именно войдёт в чёрный санкционный список, Боррель сказал: «Я не могу назвать конкретных имен, так как это легальный процесс. Но это люди, которые были вовлечены в арест и суд над Навальным», — добавил он.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что сообщество не может ввести санкции против российских бизнесменов, поскольку для этого нет юридических оснований.

Русская линия