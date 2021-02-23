В Самаре может появиться первый в России памятник жертвам массового голода в Поволжье

Политтехнолог Олег Молчанов на своей странице в соцсети опубликовал пост с предложением увековечить память тех, кто погиб от голода в Поволжье, который случился из-за ужасов Гражданской войны и проводимой большевиками продразверстки и политики военного коммунизма. Число жертв голода тогда составило около 5 миллионов человек.

Автор инициативы обратил внимание, что в советские годы эта трагедия старательно замалчивалась, и поэтому в России до сих пор нет ни одного памятника, посвященного жертвам той страшной трагедии, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Ровно 100 лет назад в селах Среднего Поволжье массовый голод приобрёл свои крайние формы. От дистрофии начали умирать. Сначала старики, потом дети. Съели всех домашних животных. Случаи каннибализма стали массовыми. В семье моего деда в Пестравском районе Самарской губернии было 5 детей, и с ними жили его дед с бабушкой. К 1923 году в живых остались только он и его мама», — пишет политтехнолог.

Олег Молчанов предложил создать общественный фонд для обсуждения идеи, проекта памятника, места его установки, сбора средств. В дискуссии, развернувшейся под постом, уже предложили концепцию мемориального сооружения.

«Есть идея колосков внутри стеклянного куба с нишами в виде человеческих ладоней. Чтобы можно было попробовать дотянуться, но не ухватить. Как символ того, как хлеб в таком краю вдруг стал недоступен», — предлагает журналист Антон Черепок.

Его коллега Константин Ланге считает, что нужно создавать оргкомитет, объявлять конкурс проектов и публично обсуждать место установки памятника.

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Вадим Нуждин поддержал идею всенародного обсуждения, а для решения оргмоментов готов предоставить помещение ОНФ. Уже возникла договоренность с автором инициативы собраться после ближайших праздников.

Русская линия