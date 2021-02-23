В комиссиях Мосгордумы по культуре и монументальному искусству заявили, что рассмотрят этот вопрос после голосования…

В Мосгордуме пообещали прислушаться к мнению москвичей по вопросу о памятнике на Лубянке

В комиссиях Мосгордумы по культуре и монументальному искусству намерены рассмотреть вопрос о возможной установке памятника Александру Невскому на Лубянской площади столицы или восстановлении здесь скульптуры Дзержинского. Об этом сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, сообщает Интерфакс.

«Конечно, и на комиссии по культуре, которую я возглавляю, мы рассмотрим (вопрос), и на комиссии по монументальному искусству рассмотрим», — заявил Герасимов. Он отметил, что депутаты прислушаются к мнению людей, поскольку эта тема «многим не даёт покоя».

Герасимов также подчеркнул, что пока этот вопрос не внесён в Мосгордуму, и говорить о вынесении вопроса на рассмотрение (на отдельном заседании) ещё рано. Тем не менее, после всех обсуждений на заседаниях комиссий и после выражения мнения людей может пройти заседание городской Думы с рассмотрением вопроса об установке памятника.

Накануне председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков сообщил, что москвичи на платформе «Активный гражданин» смогут отдать свой голос за один из двух памятников-кандидатов на место на Лубянской площади — Феликса Дзержинского или Александра Невского.

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