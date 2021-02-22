Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня (Мф. 5:11)

22 февраля 2021 года в трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялся съезд представителей захваченных храмов Украинской Православной Церкви. По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия форум возглавил Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В конференции приняли участие 338 священнослужителей и верующих из четырнадцати областей Украины, которые больше всего пострадали от рейдерских действий сторонников «ПЦУ».

Начался съезд с особого молебна на начало доброго дела и в поддержку верующих, которые в эти дни подвергаются гонениям со стороны представителей «ПЦУ», и тех, кто их поддерживают.

После совместной молитвы Управляющий делами УПЦ передал благословение Предстоятеля Украинской Православной Церкви участникам и объявил обращение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

«Желаю, чтобы нашим ориентиром на будущее стали слова святителя Иоанна Златоуста: „Церковь — это не стены и крыша, но вера и жизнь. Не отдаляйся от Нее, потому что нет ничего более сильного, чем Церковь. Твоя надежда — Церковь, твое убежище — Церковь“. Пусть Всемилостивый Господь благословит сегодняшнее собрание и поможет всем нам плодотворно поработать на славу нашей Украинской Православной Церкви и на благо нашего Украинского народа», — пожелал Архипастырь.

Далее митрополит Бориспольский и Броварской Антоний обратился к священнослужителям и верующим со словом поддержки и рассказал о работе Церкви в деле защиты религиозных прав и свобод.

О текущей ситуации по нарушению прав и защиту верующих нашей Церкви также рассказал глава Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

После чего историями о жизни своих приходов поделились представители епархий.

Первыми выступили верующие прихода в честь Архистратига Божия Михаила буковинского села Задубровка. Прихожанка Украинской Православной Церкви села Птичья Ровенской области отметила, что в течение шести лет, в которые продолжаются атака на их храм, ни один человек из религиозной общины не перешёл к раскольникам.

Настоятель Георгиевского храма в с. Катериновка Тернопольской области протоиерей Сергий Гладун отметил, что после рейдерского захвата их храма вера в людей стала еще крепче, а приход — многочисленнее.

Настоятель Вознесенской религиозной общины села Оленевка Нежинской епархии иерей Александр Гладиж поделился своими переживания о ситуации с рейдерством представителей новосозданной структуры «ПЦУ» и рассказал о новом храме, который прихожане построили собственными силами.

После завершения выступлений представителей епархий, участники съезда приняли обращение к Президенту Украины В. Зеленскому, премьер-министру Д. Шмыгалю, председателю Верховной рады Д. Разумкову и депутатам парламента.

В завершение верующие Украинской Православной Церкви записали видеообращение к президенту Украины и другим представителям власти с просьбой защитить их права, а также обратились к Поместным Православным Церквам с призывом о поддержке.

Русская линия