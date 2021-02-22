В связи с тем, что чиновники Минкульта отказались выделять средства на реставрацию монумента, все ремонтные работы оплатят православные благотворители…

22 февраля 2021 года в России отметили очередную годовщину 1-го Кубанского (Ледяного) похода Добровольческой армии, одним из главных героев которого стал Георгиевский кавалер генерал Сергей Марков. Он погиб у станции Шаблиевская в 1918 году в самом начале 2-го Кубанского похода, но помять о нём и его солдатах живёт и поныне.

Многие годы советская пропаганда делала всё возможное, чтобы вычеркнуть из истории их имена, но всё тщетно. В 2002 году стараниями информационного агентства «Белые воины» в Свято-Вознесенском соборе Новочеркасска был установлен памятный киот с иконой преподобного Сергия Радонежского — небесного покровителя генерала С. Маркова, а в 2003 году, в городе Сальске Ростовской области был торжественно открыт памятник генералу, ставший первым в России памятником участнику Белого движения.

С тех пор прошло уже около 18 лет, и памятник начал требовать реставрации. На данный факт в прошлом году обратил внимание известный российский скульптор, народный художник РФ, лауреат Премии Правительства РФ Владимир Суровцев. Он обратился к главе Министерства культуры Ольге Любимовой, губернатору Ростовской области Василию Голубеву, главе Администрации Сальского района Владимиру Березовскому и атаману Всевеликого войска Донского Виталию Бобыльченко с просьбой принять меры для приведения в порядок памятника Георгиевскому кавалеру.

Однако чиновники Минкульта заявили, что на реставрацию памятника в их ведомстве нет средств, в результате чего все работы согласились оплатить православные благотворители. Речь, в частности, идёт о президенте общества «Наследие Империи» генерал-лейтенанте СВР запаса Леониде Решетникове, атамане Всевеликого войска Донского Виталии Бобыльченко, руководителе движения «Белые воины», вице-президенте Скобелевского комитета Александре Алекаеве и других.

В ближайшее время пройдёт согласование всех вопросов с местными властями, будут выделены необходимые средства и начнутся реставрационные работы.

Русская линия