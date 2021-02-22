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Сводка новостей от 22 февраля 2021

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Лже-патриарх Денисенко передаёт Петру Порошенко подписи с просьбой об автокефалии18 февраля в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 5101, призванный внести изменения в действующий «Закон о свободе совести и религиозных организациях». Законопроект размещён на официальном сайте Верховной Рады Украины. Инициаторы — Петр Порошенко и партия «Европейская Солидарность», сообщает СПЖ.

Если законопроект будет одобрен, то религиозную организацию можно будет ликвидировать за «нарушение суверенитета и территориальной целостности государства».

Данный проект предлагает внести в часть 1 статьи 16 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» 5 пункт, где перечислены дополнительные основания, по которым можно прекратить деятельность религиозных организаций.

К таким основаниям авторы законопроекта отнесли призывы к «ликвидации независимости Украины, изменению конституционного строя насильственным путём, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганда войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой ненависти».

Также основанием для прекращения деятельности религиозной организации указано «распространение сведений, содержащих оправдания, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году».

Будет ли принят указанный законопроект, сказать сложно. Нынешний украинских президент Владимир Зеленский в последнее время всё больше становится похожим на Порошенко, и ожидать от него можно чего угодно.

Впрочем, ряд украинских политологов считают, что чиновники не решатся на такой шаг, поскольку это может спровоцировать массовые протесты верующих по всей стране.

Русская линия

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