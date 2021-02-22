Русская линия
Сводка новостей от 22 февраля 2021

Архимандрит Мельхиседек (Артюхин): Этот вопрос имеет огромное значение для будущего нашей страны и Церкви
Пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству призвал не допустить восстановления памятника Дзержинскому…

Архимандрит Мельхиседек (Артюхин)Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла и храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству архимандрит Мельхиседек (Артюхин) призвал верующих москвичей принять активное участие в голосовании по вопросу о том, какой памятник следует установить на Лубянской площади Москвы.

С 25 февраля по 5 марта по решению Совета Общественной палаты Москвы на портале «Активный гражданин» будет проводиться голосование о том, какой памятник всё же нужно установить на Лубянске. Москвичам предложено выбирать между святым благоверным князем Александром Невским и председателем ЧК, большевиком, безбожником и гонителем Церкви Феликсом Дзержинским.

«То, чей памятник в итоге окажется установлен в центре Москвы — гонителя или святого — имеет огромное значение для будущего страны и Церкви. Каждый из нас может повлиять на этот выбор — пожалуйста, зарегистрируйтесь на портале https://ag.mos.ru/ и проголосуйте за нашего святого», — призвал священнослужитель.

Русская линия

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Архимандрит Мельхиседек (Артюхин): Этот вопрос имеет огромное значение для будущего нашей страны и Церкви
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