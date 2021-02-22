Аборты следует официально признать смертью человека, поэтому включение данных по абортам в статистику смертности поможет стране выйти из демографического кризиса, заявила РИА Новости руководительница направления защиты материнства Синодального отдела по благотворительности, глава «Дома для мамы» православной службы «Милосердие» Мария Студеникина, сообщает РИА Новости</p>

Письмо с этой инициативой ранее направила на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина руководительница благотворительной программы помощи беременным женщинам «Спаси жизнь» Екатерина Маркова.

«С учётом демографической ситуации, инициатива более чем актуальная. Аборты должны официально признаваться смертью человека, а работа по их профилактике должна выйти на самый высокий уровень», — сказала Студеникина.

По словам автора письма Марковой, в случае реализации предложения «молодое поколение будет расти в стране, где искусственные аборты официально признаются смертью человека», и в результате «многие откажутся от искусственного прерывания беременности, признавая процедуру убийством человека».

«За 100 лет легальных абортов сознание нашего общества деформировалось, мы привыкли жить с этим явлением, привыкли не замечать. Считаю, что включение статистики искусственных абортов в статистику смертности позволит обществу по-новому взглянуть на проблему. В том числе правительству РФ, в фокусе которого появится основная причина смертности и демографического кризиса. Следовательно, появятся новые меры, направленные на профилактику искусственных абортов», — говорится в письме Марковой к Мишустину.

Также автор утверждает, что искусственные аборты — «причина смертности номер один в России». «В России по официальной статистике порядка полумиллиона абортов в год. Это данные без учета прерываний беременности в частных клиниках, медикаментозных абортов с использованием контрафактных препаратов, внутриматочных спиралей и оральных контрацептивов, прерывающих беременность на ранней стадии. Реальное количество абортов опережает другие причины смертности в стране», — пояснила Маркова.

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