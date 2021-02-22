В ОВЦС МП надеются на добрые отношения с Сербским Патриархатом при новом Сербском Патриархе…

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил, что в Русской Церкви хорошо знают нового Сербского Патриарха Порфирия, сообщает Патриархия.Ru.

18 февраля 2021 года в Белграде состоялся Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви, на котором новым Патриархом был избран митрополит Загребско-Люблянский Порфирий. Его интронизация прошла на следующий день в кафедральном соборе Архангела Михаила.

«Я лично с ним знаком много лет. Встречался с ним и в Сербии неоднократно, и в Хорватии, когда её посещал. Отношения между нами самые тёплые, самые дружественные», — отметил владыка Иларион.

Председатель ОВЦС выразил надежду, что при Патриархе Порфирии взаимоотношения между Русской и Сербской Православными Церквами будут оставаться такими же братскими, тёплыми и конструктивными, отметив: «Мы очень нуждаемся в поддержке друг друга».

«Я думаю, что это достойное избрание, которое послужит дальнейшему укреплению наших добрых отношений», — подчеркнул председатель ОВЦС МП. Он сообщил, что Святейший Патриарх Кирилл был первым, кто поздравил новоизбранного Патриарха Порфирия сразу же после его избрания.

Митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что новый Предстоятель Сербской Православной Церкви — один из наиболее известных её иерархов. Ему 59 лет. «Он признанный церковный лидер с большим авторитетом. Я думаю, что это избрание будет очень хорошо воспринято не только в Сербии, но и во всем православном мире», — подчеркнул владыка Иларион.

Русская линия