Русская линия
Сводка новостей от 22 февраля 2021

«Мы очень нуждаемся в поддержке друг друга»
В ОВЦС МП надеются на добрые отношения с Сербским Патриархатом при новом Сербском Патриархе…

ОВЦС МППредседатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил, что в Русской Церкви хорошо знают нового Сербского Патриарха Порфирия, сообщает Патриархия.Ru.

18 февраля 2021 года в Белграде состоялся Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви, на котором новым Патриархом был избран митрополит Загребско-Люблянский Порфирий. Его интронизация прошла на следующий день в кафедральном соборе Архангела Михаила.

«Я лично с ним знаком много лет. Встречался с ним и в Сербии неоднократно, и в Хорватии, когда её посещал. Отношения между нами самые тёплые, самые дружественные», — отметил владыка Иларион.

Председатель ОВЦС выразил надежду, что при Патриархе Порфирии взаимоотношения между Русской и Сербской Православными Церквами будут оставаться такими же братскими, тёплыми и конструктивными, отметив: «Мы очень нуждаемся в поддержке друг друга».

«Я думаю, что это достойное избрание, которое послужит дальнейшему укреплению наших добрых отношений», — подчеркнул председатель ОВЦС МП. Он сообщил, что Святейший Патриарх Кирилл был первым, кто поздравил новоизбранного Патриарха Порфирия сразу же после его избрания.

Митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что новый Предстоятель Сербской Православной Церкви — один из наиболее известных её иерархов. Ему 59 лет. «Он признанный церковный лидер с большим авторитетом. Я думаю, что это избрание будет очень хорошо воспринято не только в Сербии, но и во всем православном мире», — подчеркнул владыка Иларион.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Церкви поддерживают предложение включить аборты в официальную статистику смертности
С подобной инициативой в правительство России обратилась глава программы помощи беременным женщинам «Спаси жизнь» Екатерина Маркова...

Архимандрит Мельхиседек (Артюхин): Этот вопрос имеет огромное значение для будущего нашей страны и Церкви
Пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству призвал не допустить восстановления памятника Дзержинскому...

Памятник генералу Сергею Маркову в Сальске будет восстановлен в первозданном виде
В связи с тем, что чиновники Минкульта отказались выделять средства на реставрацию монумента, все ремонтные работы оплатят православные благотворители...

«Мы очень нуждаемся в поддержке друг друга»
В ОВЦС МП надеются на добрые отношения с Сербским Патриархатом при новом Сербском Патриархе...

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня (Мф. 5:11)
В Киево-Печерской Лавре состоялся съезд представителей захваченных храмов Украинской Православной Церкви...

Порошенко выступил с очередной антицерковной инициативой
Покровитель украинских раскольников предложил принять закон, при помощи которого каноническая Церковь должна быть ликвидирована...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память святителя Иннокентия Иркутского и игумена Серафима (Кузнецова)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика