Французский парламент одобрил в первом чтении резонансный законопроект о борьбе с «исламским экстремизмом и сепаратизмом», который в случае его окончательного принятия может поставить определённый заслон перед распространением радикального ислама в стране.

Принятый законопроект — результат объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном кампании против радикального исламизма, отмечает Газета.Ru.

Он включает десятки пунктов. Так, предполагается распространение принципа нейтралитета на всех госслужащих, а также значительное расширение полномочий правительства по закрытию религиозных организаций в случае, если они распространяют «теории или идеи», которые «провоцируют ненависть или насилие».

Вместе с тем в документе прописана защита умеренных лидеров религиозных общин, которые находятся под угрозой свержения экстремистами. Все общины должны подписать письменное обязательство отстаивать «республиканские ценности» — либеральные и просветительские — для получения государственных субсидий. Также религиозные организации обязаны декларировать все пожертвования от иностранных спонсоров на сумму более € 10 тыс.

Часть мер затронет жизнь мусульман во Франции. Так, запрещена практика выдачи справок о девственности, врачи, нарушающие запрет, могут быть оштрафованы или даже приговорены к тюремному заключению. Разработаны меры по пресечению многоженства — у таких семей будут отбирать вид на жительство.

Если до властей дойдёт информация о готовящемся браке по договоренности, то с девушками будут проводить беседу, чтобы понять, насильно ли её выдают замуж или нет. Домашнее обучение будет разрешено для детей только по медицинским показаниям.

Госслужащим будет запрещено носить платки.

В законопроект были внесены 144 поправки, а его обсуждение в Национальном собрании длилось ровно 24 часа. Инициативу поддержала президентская партия «Вперед, Республика!». Оппозиция либо голосовала против, либо воздержалась, причём по разным причинам. Социалисты, к примеру, считают, что законопроект направлен на дискриминацию мусульман, при этом предложенные меры не решают проблему радикального исламизма. Республиканцы проголосовали против, считая линию правительства слишком мягкой. Ультраправая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен воздержалась — она требовала, чтобы в инициативе был чётко прописан запрет на «исламистские идеологии».

Закон, закрепляющий принципы Республики, теперь перейдёт в Сенат, а затем, в случае принятия, будет окончательно доработан в совместном парламентском комитете.

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