Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, возглавляемого Святейшим Патриархом Кириллом, Константин Малофеев считает, что из всех предложенных для установки на Лубянской площади в Москве вариантов памятник Великому князю Ивану III — наиболее подходящий, сообщает Интерфакс.

«Если и ставить памятник на Лубянской площади, то пусть он будет Ивану III», — заявил Малофеев.

По его мнению, главным принципом градостроительства, возведения памятников всегда должна быть историческая справедливость: «если ты основал город, построил улицу, то имеешь гораздо больше прав, чем тот, кто появился в том же месте через пятьсот лет».

Зампред Всемирного Русского Собора отметил, что Лубянку создал именно царь Иван III в конце XV века, когда переселил сюда новгородцев, присоединенных к возвеличивающемуся Русскому государству. «Те новгородцы были из района Любенец Великого Новгорода, и поэтому место в Москве, где они оказались, стали, как у себя на родине, в Новгороде, называть точно так же. Со временем слово превратилось в Лубянку», — напомнил Малофеев.

При этом он подчеркнул, что памятника царю Ивану III на Лубянской площади не было и в царской России, потому что традиция ставить памятники — это традиция нового времени, на Руси же всегда ставили храмы в честь Небесных покровителей. Например, в России было установлено огромное число храмов в честь Александра Невского. Это сделал Государь Александр III в память о своем отце — Императоре Александре II, рассказал Малофеев.

«Поэтому то, что не было памятника Ивану III, это не потому, что кто-то оспаривал его безусловное значение для истории России. Просто в голову не могло прийти, что потомки забудут деяния этого Великого государя, объединителя Руси», — резюмировал он.

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