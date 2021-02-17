Константин Малофеев: Государь Иван III имеет прямое отношение к основанию Лубянской площади
Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора считает справедливым установить на Лубянской площади столицы памятник царю Ивану III…
Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, возглавляемого Святейшим Патриархом Кириллом, Константин Малофеев считает, что из всех предложенных для установки на Лубянской площади в Москве вариантов памятник Великому князю Ивану III — наиболее подходящий, сообщает Интерфакс.
«Если и ставить памятник на Лубянской площади, то пусть он будет Ивану III», — заявил Малофеев.
По его мнению, главным принципом градостроительства, возведения памятников всегда должна быть историческая справедливость: «если ты основал город, построил улицу, то имеешь гораздо больше прав, чем тот, кто появился в том же месте через пятьсот лет».
Зампред Всемирного Русского Собора отметил, что Лубянку создал именно царь Иван III в конце XV века, когда переселил сюда новгородцев, присоединенных к возвеличивающемуся Русскому государству. «Те новгородцы были из района Любенец Великого Новгорода, и поэтому место в Москве, где они оказались, стали, как у себя на родине, в Новгороде, называть точно так же. Со временем слово превратилось в Лубянку», — напомнил Малофеев.
При этом он подчеркнул, что памятника царю Ивану III на Лубянской площади не было и в царской России, потому что традиция ставить памятники — это традиция нового времени, на Руси же всегда ставили храмы в честь Небесных покровителей. Например, в России было установлено огромное число храмов в честь Александра Невского. Это сделал Государь Александр III в память о своем отце — Императоре Александре II, рассказал Малофеев.
«Поэтому то, что не было памятника Ивану III, это не потому, что кто-то оспаривал его безусловное значение для истории России. Просто в голову не могло прийти, что потомки забудут деяния этого Великого государя, объединителя Руси», — резюмировал он.
Константин Малофеев: Государь Иван III имеет прямое отношение к основанию Лубянской площади Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора считает справедливым установить на Лубянской площади столицы памятник царю Ивану III...