Народные депутаты, деятели культуры и журналисты Украины направили обращение к главе Фанара с призывом отказаться от поездки в Киев…

Верующие УПЦ Патриарху Варфоломею: Не надо приезжать на Украину с захватническим и коварным «планом Барбаросса»

Народные депутаты, деятели культуры и журналисты Украины призвали Константинопольского Патриарха Варфоломея начать прекращённый им межправославный диалог по украинскому вопросу с участием всех Поместных Православных Церквей и не приезжать на Украину до тех пор, пока не будет выработан реальный планом решения возникшего раскола в мировом Православии. Об этом говорится в опубликованном на сайте депутата Верховной Рады Андрея Деркача обращении к главе Фанара, уже подписанном несколькими десятками народных депутатов, деятелей культуры, журналистов и других граждан Украины, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Два года назад был провозглашён Томос об автокефалии ПЦУ. Спустя два года можно с сожалением констатировать, что благая цель уврачевания раскола не достигнута. Напротив, сегодня мы оказались на пороге великих потрясений для всего православного мира», — говорится в обращении.

Далее в документе рассказывается о гонениях на каноническую Украинскую Православную Церковь, последовавших за этим, о расколе внутри новосозданной «ПЦУ», об использовании этой религиозной организации в политических целях. «Увы, Томос стал частью политической жизни Украины и инструментом в постыдных деяниях политиков. Заручившись расположением Вселенского Патриархата, потенциальный военный и государственный преступник Порошенко совместно с бизнесменами, спонсировавшими эту поддержку и фактически, по мнению многих православных, приобретение Томоса, прикрываясь автокефалией, вносят раскол и смуту в православную семью».

Авторы обращения отмечают, что после получения известия о возможном приезде Патриарха Варфоломея в августе на празднование 30-летия Независимости Украины, межрелигиозная ситуация в стране вновь обострилась, с помощью действующей власти опять провоцируют или реально захватывают храмы УПЦ, мошенническим путём пытаются перерегистрировать общины и собственность приходов.

Подписанты обращения призывают Константинопольского Патриарха возобновить межправославный диалог с участием всех сторон православной общины Украины, а не ехать в нашу страну «с захватническим и коварным „планом Барбаросса“».

Копии этого письма были направлены всем Предстоятелям Поместных Православных Церквей с напоминанием о том, что православные миряне Украины ранее уже обращались к Патриарху Варфоломею перед проведением «Объединительного собора», предупреждая о необходимости диалога и пагубности поспешности в угоду политическим интересам.

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