Заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Савва (Тутунов) назвал инициативу по возвращению памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь столицы «показателем исторической амнезии», сообщает РИА Новости.

«Возобновление пропаганды в пользу памятника Дзержинскому на Лубянской площади является показателем не только мифологизации советского периода и конкретного персонажа, но является также показателем исторической амнезии в отношении периода до 1917 года», — написал епископ Савва в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за установку памятника выступают не только «фанатики советского прошлого», но и «не вполне вникая в суть персонажа, люди, которым «нужен символ суровой и справедливой мощи Державы».

«И здесь помогло бы лечение исторической амнезии, которая не даёт увидеть такой символ в таких великих мужах нашей страны как Иван III или, ближе к теме, Бенкендорф. Да что увидеть — просто вспомнить о них. А вот святого Александра Невского в этом году можно бы вспомнить без труда», — заключил епископ.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов ранее сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учётом мнения москвичей. В комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Феликса Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Иван III и Юрий Андропов.

В России, согласно указу президента РФ Владимира Путина, в 2021 году празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского.

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