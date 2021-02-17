Епископ Савва (Тутунов): Инициативы по возвращению памятника Дзержинскому в центр Москвы — это признак исторической амнезии
В Московской Патриархии раскритиковали идею вернуть памятник основателю ВЧК на Лубянку…
Заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Савва (Тутунов) назвал инициативу по возвращению памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь столицы «показателем исторической амнезии», сообщает РИА Новости.
«Возобновление пропаганды в пользу памятника Дзержинскому на Лубянской площади является показателем не только мифологизации советского периода и конкретного персонажа, но является также показателем исторической амнезии в отношении периода до 1917 года», — написал епископ Савва в своем Telegram-канале.
Он отметил, что за установку памятника выступают не только «фанатики советского прошлого», но и «не вполне вникая в суть персонажа, люди, которым «нужен символ суровой и справедливой мощи Державы».
«И здесь помогло бы лечение исторической амнезии, которая не даёт увидеть такой символ в таких великих мужах нашей страны как Иван III или, ближе к теме, Бенкендорф. Да что увидеть — просто вспомнить о них. А вот святого Александра Невского в этом году можно бы вспомнить без труда», — заключил епископ.
Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов ранее сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учётом мнения москвичей. В комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Феликса Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Иван III и Юрий Андропов.
В России, согласно указу президента РФ Владимира Путина, в 2021 году празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского.
Епископ Савва (Тутунов): Инициативы по возвращению памятника Дзержинскому в центр Москвы — это признак исторической амнезии В Московской Патриархии раскритиковали идею вернуть памятник основателю ВЧК на Лубянку...