Греческая полиция оштрафовала священника и прихожанина за то, что они причастили в храме ребёнка-инвалида…

В воскресенье 7 февраля 2021 года греческая полиция оштрафовала священника и прихожанина, который привёл своего сына на Причастие в храм Божией Матери в Камари, на острове Санторини, Греция, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

По информации «Ромфея», представитель полиции вошёл в храм после Литургии и наложил штраф в размере 1500 евро на священника и 300 евро на верующего отца ребёнка-инвалида.

В соответствующем акте о наложении штрафа участие в Таинстве Святого Причастия было квалифицировано как «нарушение». Священник после наложения штрафа был доставлен в отделение полиции, где против него возбудили уголовное дело.

В свою очередь, Фирская и Аморгосская митрополия Элладской Православной Церкви взяла на себя оплату штрафов и заявила, что «использует все законные средства, чтобы остановить преследование духовенства».

Митрополия выразила «решительный протест по отношению к органам, ответственным за соблюдение мер карантина, с просьбой выполнять свои обязанности с уважением к правам человека и православной вере».

В епархии также заявили, что будут «продолжать защищать всеми законными средствами права своего духовенства и верных в отношении этого и подобного произвола и оскорбительного поведения, которые разделяют народ Греции в то время, когда единство и благоразумие необходимы как никогда».

О том, что Греция — православное государство, сегодня верится с большим трудом.

Русская линия