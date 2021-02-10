10 февраля 2021 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось совещание членов Оргкомитета Русской Православной Церкви по подготовке и празднованию 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского, сообщает Патриархия.Ru.

Со вступительным словом к собравшимся обратился управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Святейшего Патриарха митрополит Воскресенский Дионисий, который и возглавил это заседание:

«Святой Александр Невский в течение восьми веков остается одним из самых почитаемых русских святых.

Как точно отметил Святейший Патриарх Кирилл, без Александра Невского не было бы России, не было русских, не было нашего цивилизационного кода.

Память о благоверном князе никогда не была предана забвению в нашем народе, однако особый интерес к нему в современной России возник в 2008 году в ходе всенародного голосования, по итогам которого Александр Невский стал «Именем России».

14 марта 2017 года, 5 октября 2018 года и 10 сентября 2019 года прошли заседания Оргкомитета Русской Православной Церкви по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

16 сентября 2020 года в Храме Христа Спасителя прошло совместное церковно-государственное совещание по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и заместителя председателя Правительства РФ Д.Н. Чернышенко, по итогам которого был подготовлен список поручений.

Хотелось бы отметить, что юбилейные торжества будут проходить не только на территории Российской Федерации, но и на территории Республики Беларусь.

Возможно, впервые юбилей благоверного князя будет праздноваться на столь высоком церковном и государственном уровне.

Напомню, что 29 декабря 2020 года на заседании Священного Синода был утвержден план юбилейных мероприятий, предлагаемых к проведению синодальными отделами, духовными учебными заведениями и епархиями Русской Православной Церкви по подготовке и проведению празднования, а также одобрен соответствующий комплексный план основных мероприятий, подготовленный во взаимодействии государственных федеральных, региональных и муниципальных властей с общецерковными и епархиальными учреждениями.

Священный Синод предоставил Оргкомитету возможность корректировки данных документов в рабочем порядке в зависимости от изменений в обстановке. На сегодняшнем заседании нам необходимо определиться по основным мероприятиям, которые запланированы прежде всего в комплексном плане, уточнить их даты и программы".

В ходе заседания были заслушаны доклады членов Оргкомитета и руководителей проектов, рассмотрены эмблема и символика празднования, состоялось обсуждения ряда мероприятий, проведение которых запланировано в юбилейном году.

С основным докладом по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского согласно утвержденному Священным Синодом «Комплексному плану основных мероприятий», а также во исполнение «Перечня поручений по итогам совещания по подготовке к празднованию в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского», прошедшего в Храме Христа Спасителя 16 сентября 2020 года, выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Председатель Патриаршего совета по культуре отметил, что празднование 800-летия князя Александра Невского наполнит новым содержанием один из главных праздников страны — День России, который отмечается 12 июня. День рождения Александра Невского чаще всего относят к этой же дате. «В связи с этим будущие праздники Дня России будут связываться с юбилеями великих людей нашего Отечества. В этом году это святой князь Александр Невский, на будущий год — 350 лет Петра Великого, и так далее». По словам иерарха, это позволит наполнить праздник День России новыми смыслами и положит начало созиданию пантеона выдающихся исторических деятелей России.

На заседании также прозвучал ряд других выступлений.

В завершение митрополит Воскресенский Дионисий от имени Святейшего Патриарха Кирилла поблагодарил присутствующих за участие в заседании и труды по подготовке к празднованию 800-летия благоверного князя Александра Невского.

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