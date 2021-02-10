Русская линия
Сводка новостей от 10 февраля 2021

Власти Греции вновь закрыли храмы для верующих
С 11 по 28 февраля в Греции вводится очередной локдаун — богослужения в храмах будут совершать священники без присутствия прихожан…

карта ГрецииПока в России идёт дискуссия о том, стоит ли властям продолжать настаивать на обязательном ношении медицинских масок в общественных местах, в Греции продолжают действовать предельно жёсткие ограничения из-за коронавируса.

Более того, с 11 февраля с 6 часов утра до 28 февраля в Греции вновь вводится очередной локдаун, когда закроется значительная часть магазинов и предприятий. Об этом заявил заместитель министра гражданской защиты и кризисного управления Никос Хардалиас, передаёт портал «OrthodoxTimes».

Предприятия, которые всё-таки останутся открытыми, будут работать по определённым правилам. Их приводит портал «Русские Афины»:

— Часы работы: по будням с 7 до 20.30, по субботам с 7 до 17.30.

— По воскресеньям только продуктовые магазины, кондитерские, пекарни и т. д. могут работать до 17:30. Супермаркеты могут оставаться открытыми для выполнения своих электронных заказов до 17:30.

— Рестораны и кафе будут работать по принципу выноса и доставки.

— Максимальное количество посетителей внутри магазинов — один человек на 25 кв.м., при этом между покупателями требуется расстояние в два метра.

— Рынки под открытым небом будут работать на половину своей вместимости по количеству продавцов и на трехметровом расстоянии между киосками.

— Для посещения магазина грекам необходимо отправить SMS-сообщение на номер 13 033 с опцией 2 (поход в магазин с необходимыми товарами), либо заполнив форму заявки на перемещение, либо имея рукописную заявку на перемещение.

— Человек должен сохранить сообщение, отправленное на 13 033, чтобы подтвердить время отправки и одобрение своего движения.

— Максимальная продолжительность походов по магазинам установлена в два часа.

— Аптеки и заправочные станции работают в часы, предусмотренные для них более конкретными условиями.

— Для оптики, слуховых аппаратов, магазинов париков и цветочных магазинов часы работы (по желанию) в будние дни будут с 7 до 20:30, а по субботам с 7 до 17:30.

— Записаться на прием в электронном виде, по телефону или через цифровое приложение e-Consumer, обязательно.

Что касается богослужений в храмах, то их проведение, совершение Таинств и всех видов религиозных церемоний будет осуществляться исключительно священниками и необходимым вспомогательным персоналом без присутствия верующих.

В религиозных церемониях, таких как свадьбы, Крещения, похороны и поминальные службы, допускается участие только священника/священников и необходимого вспомогательного персонала и может включать не более 9 человек.

Русская линия

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Власти Греции вновь закрыли храмы для верующих
С 11 по 28 февраля в Греции вводится очередной локдаун — богослужения в храмах будут совершать священники без присутствия прихожан...

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