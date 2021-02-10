Рекомендательный режим ношения масок необходим уже по всей России, а не только в Удмуртии, надо начинать раскачивать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами, заявил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля снимут ограничения по режиму работы общепита.

«Надо этим заниматься, и не только Удмуртии, а всем, потому что это затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать. И самое главное — стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш, который мы себе придумали, в нормальное сосуществование человека с этой новой инфекцией», — заявил Онищенко.

Бывший главный санитарный врач России отрицательно ответил на вопрос о том, не рано ли оказываться от ограничений из-за короновируса. По его словам, вакцинация и большое число переболевших в России позволяют установить рекомендательный режим ношения масок, а властям надо переходить к точечным мерам и отказаться от «ковровых» ограничений.

«Я знаком и знаю профессионализм службы в Удмуртии. Она была уже некоторое время назад в лидерах по уровню заболеваемости, поэтому это, прежде всего, как следствие, достаточно высокая иммунная прослойка создаётся. Там вакцинация началась — это тоже уже управляемость появляется, и я надеюсь, что всё-таки даже первая аппликация уже даёт результаты. Поэтому это разумно. Однако когда идёт послабление — нужен очень эффективный и очень своевременный мониторинг проводимых мероприятий. Если немедленно отслеживать, и если что-то возникает, то принимать дополнительные меры уже по объектам точечно», — заключил Онищенко.

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