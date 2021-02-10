Митрополит Екатеринбургский Евгений: Нам надо сделать всё возможное, чтобы улицы Екатеринбурга прекратили носить имена убийц и террористов

9 февраля 2021 года в культурно-просветительском центре «Царский» в Екатеринбурге состоялось традиционное годовое собрание Екатеринбургского отделения Всемирного русского народного собора. Встречу возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, являющийся председателем местного отделения ВРНС, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Участники собрания обсудили ключевые направления деятельности Екатеринбургского отделения ВРНС на 2021 год. Среди основных задач, стоящих перед отделением — обширная духовно-просветительская деятельность, ведь в нынешнем году отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского и 335-летие со дня рождения отца-основателя Екатеринбурга Василия Татищева.

Также соборяне намерены продолжить информационно-просветительскую кампанию по увековечиванию памяти почетных граждан Екатеринбурга, захороненных на площади 1905 года — с тем, чтобы к 300-летию города прах наших предков был извлечён из-под брусчатки и перезахоронен на Ивановском кладбище с подобающими почестями.

Большой блок вопросов в текущем году будет связан с семейной и молодежной политикой — в русле принятой в 2019 году Стратегии народосбережения в Российской Федерации на период до 2050 года.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отметил, что Екатеринбургское отделение намерено актуализировать темы, традиционные для Всемирного русского народного собора — вопросы семьи и семейных ценностей, демографии, нравственного климата, взаимодействия с законодателями на региональном, муниципальном уровнях и пр.

В связи с этим в планы работы Екатеринбургского отделения ВРНС на 2021 год включены такие мероприятия как инициирование слушаний областной и городской Общественных палат по социально значимым темам — как в сфере социальной, семейной, молодежной политики, так и в области духовно-нравственного, патриотического воспитания и в тесно связанной с этим сфере топонимики. Соборяне намерены продолжить информационно-просветительскую деятельность по переименованию региона и возрождению исторических названий тех улиц, что сегодня носят имена террористов. По мнению общественников, уместно было бы ввести систему табличек с двойным наименованием улиц, как это сделано в ряде российских городов, когда указывается современное, а под ним историческое названия улицы.

В сфере внимания уральских соборян и законодательные инициативы, позволяющие реализовать права верующих в соответствии с поправками в Конституцию России. Ряд таких инициатив представил кандидат исторических наук, советник Администрации губернатора Александр Евгеньевич Рыжков.

В связи с будущим строительством собора святой Екатерины в центре уральской столицы, соборяне намерены выступить с инициативой о переименовании части улицы Горького от Плотинки до ККТ «Космос» в Екатерининскую набережную.

Участники собрания решили поддержать создание Центра духовно-нравственной культуры и традиций милосердия, создаваемого при областном медицинском колледже, а также созидание в здании этого учебного заведения студенческого храма святой великомученицы Татианы. Об этом собравшимся поведала сопредседатель местного отделения ВРНС Ирина Анатольевна Левина и руководитель проекта — протоиерей Сергий Вогулкин.

Также было принято решение поддержать в Екатеринбурге возрождение старинной городской традиции милосердия и благотворительности, заложенной Царской семьёй, — городского праздника Белого цветка. 3 июня 2021 года исполнится 110 лет со дня его проведения в уральской столице.

Поддержана соборянами и инициатива по созданию Содружества святой Екатерины и развитию международного сотрудничества Екатерининских городов. Соборянам также был представлен духовно-просветительский проект, реализованный в минувшем году по благословению владыки Кирилла, ныне митрополита Казанского и Татарстанского, — детская книга о святой Екатерине, написанная членом Союза писателей России Татьяной Владимировной Горкуновой, являющейся членом Екатеринбургского отделения ВРНС. Каждый участник собрания затем получил издание с автографом автора.

С именем Небесной покровительницы Екатеринбурга связан и другой духовно-просветительский проект — молодёжная экспедиция Братства православных следопытов — «Край святой Екатерины», объединяющий храмы и приходы во имя святой великомученицы Екатерины нашего региона. Этот проект представил руководитель всероссийского совета БПС Всеволод Сергеевич Кривцов, принятый вместе с другими новыми участниками в Екатеринбургское отделение ВРНС.

Активизация духовно-просветительской деятельности коснется и самого отделения ВРНС. Отныне соборяне будут активно участвовать в экспертных встречах с членами и гостями отделения в формате Zoom-конференций по наиболее насущным и актуальным темам региона. Данные встречи планируется проводить на различных площадках с привлечением широкого круга слушателей.

В этом году соборяне планируют издание собственного ежемесячного, а в перспективе — еженедельного информационно-аналитического бюллетеня с изложением позиции ВРНС по ключевым вопросам общественно-политической ситуации в области.

Ведущим собрания выступил сопредседатель Екатеринбургского отделения ВРНС, главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. Все соборяне приняли активное участие в обсуждении планов на 2021 год, который пройдёт под знаком 800-летия святого благоверного великого князя Александра.

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