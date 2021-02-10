Панихиду на могиле писателя совершили клирики собора Владимирской иконы Божией Матери, прихожанином которого в свое время был Федор Михайлович…

9 февраля 2021 года, в канун 140-летия со дня смерти великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, у могилы писателя на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры города на Неве состоялись мемориальные торжества, сообщает ИА Вода живая.

Панихиду отслужил иерей Александр Прокофьев в сослужении диакона Андрея Реймерса.

«Нам часто вспоминаются личность и творчество гения отечественной словесности, — сказал отец Александр. — Сто сорок лет со дня его кончины — это напоминание нашим современникам, потому что он — совесть нашего народа, нашей истории. Его творчество актуально и сегодня, потому что открывает главные ответы на вопросы жизни, открывает смысл жизни — поиск Христа. Углубляясь в его литературное творчество, мы сталкиваемся с божественной реальностью. Его знают во всём мире, нам приятно, что он похоронен в нашем городе. Благодарим Грачью Погосяна за то, что он отреставрировал этот памятник. Открытие его после реставрации положило начало культурному марафону, посвященному 200-летию со дня рождения Федора Михайловича».

Глава администрации Центрального района Максим Мейксин отметил, что практически все персонажи Достоевского — это жители Санкт-Петербурга, здесь он создавал свои произведения. Наследие писателя остаётся одним из самых важных для читателей, а Санкт-Петербург — одним из самых читающих городов России, отметил Максим Мейксин.

Глава Музея Достоевского Hаталья Aшимбаева с радостью обратила внимание, что в этот день на кладбище собралось много людей, а это значит, что память о писателе жива в их сердцах: «Она всегда была жива — даже когда в городе не было ни музея Достоевского, ни памятника ему, образы его произведений всегда были с нами». Она предложила вспомнить и о супруге писателя Анне Григорьевне, его внуке Андрее Федоровиче, которые покоятся здесь же.

В мероприятии приняли участие воспитанницы Санкт-Петербургского кадетского корпуса Министерства обороны и гимназии № 209 (Павловской). Директор гимназии Дмитрий Ефимов поблагодарил организаторов за приглашение, подчеркнув, что учащиеся, присутствующие здесь, только начинают изучать произведения Федора Достоевского. «Надеюсь и верю, что это событие будет для них памятным и вдохновит на глубокое погружение в творчество писателя», — отметил он.

«Я уверен: пройдёт триста, пятьсот лет, и люди так же будут собираться, возлагать цветы и вспоминать творчество писателя, потому что литературное наследие, которое оставил Федор Михайлович, вечно», — сказал благотворитель Грачья Погосян. Он поблагодарил за содействие реставрации надгробия председателя комитета по культуре Константина Сухенко и директора Музея городской скульптуры Владимира Тимофеева.

Гендиректриса ИД «АиФ-Петербург» Алина Клименко напомнила, что культурный марафон в честь 200-летия со дня рождения писателя продлится целый год и закончится 11 ноября, в день его рождения. Запланированы публикации, выставки, общероссийский диктант, посвященный творчеству Достоевского, онлайн-лекции исследователей его творчества.

Надгробный памятник Федору Достоевскому входит в экспозицию Музея городской скульптуры. Он был установлен в 1883 году. Отреставрированный надгробный памятник писателю был открыт 11 ноября 2020 года — ровно за год до 200-летия со дня его рождения. Проект реставрации реализован благотворительным фондом Грачьи Погосяна при содействии городского комитета по культуре. Были обновлены бронзовый бюст, ограда, гранитные блоки и надписи.

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