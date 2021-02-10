Глава МИД ФРГ Хайко Маас уличил США в политики двойных стандартов в отношении торговли с Россией и призвал задуматься о «геостратегических последствиях» отказа Германии от реализации проекта «Северный поток — 2». С таким заявлением он выступил в среду в Бундестаге во время Актуального часа, посвященного отношениям с Москвой, сообщает ТАСС.

«Тот, кто в принципе ставит под вопрос „Северный поток — 2“, должен также задуматься о том, какие как минимум геостратегические последствия это будет иметь, и что это будет означать с точки зрения возможностей оказания влияния на Россию со стороны Европы», — сказал министр.

«Я охотно могу вести эти дебаты, но мы можем поговорить и о других поставках энергоносителей. Есть страны, которые требуют от нас остановить строительство, а сами в это время увеличивают поставки тяжёлой нефти из России», — заметил Маас, имея в виду США.

«И мы должны обсудить, какой потенциал эскалации это в себе несёт», — продолжал он. «Вы говорите, что из-за событий в России мы не должны больше вести с ней бизнес. Но вам должно быть также известно, к чему с геостратегической точки зрения это ведёт», — сказал Маас, обращаясь к «зелёным». Он предостерёг от экономической изоляции России, поскольку, по его мнению, это ведет к её большему сближению с Китаем.

«Они создают тем самым самый большой экономический и военный союз из имеющихся. Я не думаю, что Запад должен придерживаться такой стратегии в этом конфликте», — считает глава МИД Германии. «В этой связи я против того, чтобы разрушать все мосты в отношениях с Россией, — сказал он. — Я ни в грош не ставлю стратегию сожженных мостов, она не только ошибочна, но и опасна».

Русская линия