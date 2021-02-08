6 февраля 2021 года, в канун празднования дня памяти Новомучеников и исповедников Церкви Русской, в Покровском храме города Кирс на севере Верхнекамского района Кировской области, епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн совершил Всенощное бдении, по окончании которого освятил музей памяти жертв Вятского лагеря НКВД — Вятлага, сообщает портал Vyatlag.blogspot.com.

На севере Верхнекамского района Вятки в 1938 году возник Вятский лагерь НКВД — Вятлаг. Тысячами жизней оплачены были здесь кубометры добываемой заключёнными древесины. Многие из них приняли смерть за верность Богу. Кладбище Вятлага — скорбь и память всей России, ведь во многих российских городах и весях живут потомки узников Вятлага.

Владыка Иоанн совершил богослужение в этот день в сослужении с благочинным Северного округа иереем Дионисием Путиловым, настоятелем Покровского храма г. Кирс протоиереем Александром Гавриловым и настоятелем Никольского храма п. Рудничный протоиереем Леонидом Сафроновым в присутствии главы Верхнекамского района Андрея Олина и заместительницы главы района по молодежной политике Натальи Безгачевой.

По окончании Всенощного бдения владыка Иоанн обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором рассказал о значении памяти Новомучеников и исповедников Церкви Русской и поддержал ведущуюся в храме работу по созданию музея Вятлага, который он и освятил.

«Эти труды вполне отвечают определению Архиерейского собора 2011 года, рекомендовавшего «епархиям, монастырям и приходам в сотрудничестве с государством, музейным сообществом и историками по мере возможности участвовать в создании мемориальных досок, памятников, музеев и комплексов в местах служения, страдания, смерти и погребения новомучеников и исповедников. В то же время Церковь помнит не только прославленных ею святых, но и всех невинных жертв репрессий, призывая общество сохранить память об этих трагических страницах истории», — отметил архипастырь.

«Смерть — таинство. Тело в могиле ожидает воскресения. Поэтому на могилах ставят кресты, символ молитвы. Мы молимся о почивших, они молятся о нас. Возвращённые имена, незабытые могилы. Земля Вятлага становится Полем Памяти», — заявили в Уржумской епархии.

Русская линия