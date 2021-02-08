7 февраля 2020 года, в очередную годовщину со дня трагической гибели Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией (с ноября 1918 г — по январь 1920 г) Георгиевского кавалера адмирала Александра Васильевича Колчака Центр «Белое Дело» и кандидат исторических наук Кирилл Александров подготовили и опубликовали в Интернете очередную видео-передачу, посвящённую этому участнику Белого движения.

Российский историк в прекрасной манере рассказал своим зрителям о судьбе Колчака и низости его убийц, призвав православных христиан не забывать воина Александра в своих молитвах.

Александр Колчак — выдающийся ученый, полярный исследователь, Георгиевский кавалер, участник Русско-Японской и Первой мировой войн (в годы Великой войны в 1916 — 1917 гг. талантливый русский флотоводец, командовал Черноморским флотом).

В 2004 году, в Иркутске, городе, в котором погиб А.В. Колчак, 4 ноября был открыт первый памятник адмиралу, а в Омске — столице Белой Сибири — установлен памятный знак в его честь. Еще ранее, в 1999 году, на месте гибели А.В. Колчака иркутскими казаками был установлен памятный крест. В 2005 г. Правительство Российской Федерации приняло решение вернуть острову Расторгуева в Таймырском заливе Карского моря его исконное название — остров Колчака. В прошедшие годы в кинотеатрах России с огромным успехом прошел показ фильма «Адмиралъ», посвященного А.В. Колчаку, расширенная версия которого была показана на телевидении.

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