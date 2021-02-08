Митрополит Лимассольский Афанасий: Держитесь Блаженнейшего Митрополита Онуфрия
Архиерей Кипрской Православной Церкви выразил свою поддержку гонимым общинам УПЦ и призвал верующих сохранять верность канонической Церкви…
Иерарх Кипрской Православной Церкви митрополит Афанасий Лимассольский призвал верующих Украинской Православной Церкви помнить, что гонения и трудности рано или поздно будут преодолены и призвал «наших братьев оставаться верными нашей Церкви и каноническому Митрополиту Украины Онуфрию», сообщает СПЖ.
Такой комментарий архиерей дал после просмотра фильма «Верные: гимн любви», рассказывающий о судьбе верующих сел Бутин и Кинаховцы, которые потеряв два храма, не потеряли любовь друг ко другу и к своим обидчикам.
«С большой печалью и сердечной болью мы наблюдаем гонения и борьбу, которые наши православные братья-христиане в Украине ведут, защищая свою истинную веру и преданность канонической Церкви Митрополита Онуфрия, — сказал митрополит Афанасий. — Мы выражаем своё сочувствие, нашу любовь и наши молитвы, и мы призываем наших братьев оставаться верными нашей Церкви и каноническому митрополиту Украины Онуфрию. Мы надеемся, что благодать Господа поддержит их, укрепит и утешит их. Они должны быть уверены, что однажды гонения и трудности будут преодолены и истина Христа и каноничность Церкви воссияют, согласно слову Господа».
Владыка пожелал всем верующим Украинской Православной Церкви благословения Божьего и укрепления в Духе Святом.
Ранее митрополит Афанасий в числе других архиереев Кипрской Православной Церкви выступил против поминания Архиепископом Хризостомом Сергея (Епифания) Думенко.
Митрополит Лимассольский Афанасий: Держитесь Блаженнейшего Митрополита Онуфрия Архиерей Кипрской Православной Церкви выразил свою поддержку гонимым общинам УПЦ и призвал верующих сохранять верность канонической Церкви...