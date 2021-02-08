Иерарх Кипрской Православной Церкви митрополит Афанасий Лимассольский призвал верующих Украинской Православной Церкви помнить, что гонения и трудности рано или поздно будут преодолены и призвал «наших братьев оставаться верными нашей Церкви и каноническому Митрополиту Украины Онуфрию», сообщает СПЖ.

Такой комментарий архиерей дал после просмотра фильма «Верные: гимн любви», рассказывающий о судьбе верующих сел Бутин и Кинаховцы, которые потеряв два храма, не потеряли любовь друг ко другу и к своим обидчикам.

«С большой печалью и сердечной болью мы наблюдаем гонения и борьбу, которые наши православные братья-христиане в Украине ведут, защищая свою истинную веру и преданность канонической Церкви Митрополита Онуфрия, — сказал митрополит Афанасий. — Мы выражаем своё сочувствие, нашу любовь и наши молитвы, и мы призываем наших братьев оставаться верными нашей Церкви и каноническому митрополиту Украины Онуфрию. Мы надеемся, что благодать Господа поддержит их, укрепит и утешит их. Они должны быть уверены, что однажды гонения и трудности будут преодолены и истина Христа и каноничность Церкви воссияют, согласно слову Господа».

Владыка пожелал всем верующим Украинской Православной Церкви благословения Божьего и укрепления в Духе Святом.

Ранее митрополит Афанасий в числе других архиереев Кипрской Православной Церкви выступил против поминания Архиепископом Хризостомом Сергея (Епифания) Думенко.

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