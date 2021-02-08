Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с Евросоюзом. Так он прокомментировал предельно жёсткую реакцию российских властей на очередные нотации европейцев о Навальном и угрозы еврочиновников ввести ещё одну порцию антироссийских санкций.

В своё время президент России Владимир Путин как-то сказал, что Европа и США продолжают грозить России всё новыми и новыми санкциям, а это ему так надоело, что лучше бы они уже ввели все эти санкции, а Москва тогда бы нашла что ответить.

Действительно, сами по себе санкции не так страшны, как давление при помощи угрозы их применить. Именно угрозы влияют на элиту, принимающую решения, а отнюдь не сами санкции, с которым при их реальном введении ничего не поделаешь и остаётся только под них подстраиваться. Но и эти угрозы нельзя произносить постоянно, иначе никакого эффекта они не принесут.

Именно это, похоже, и произошло в отношениях между Россией и Евросоюзом, который в последние годы слишком часто грозил Кремлю применением санкций. В Москве просто-напросто уже устали от этих угроз и, когда Боррель приехал с их очередной порцией в российскую столицу, ему, по сути, указали на дверь, выслав прямо во время переговоров из России трёх европейских дипломатов.

«На этой неделе я ездил в Москву, чтобы с помощью принципиальной дипломатии проверить, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и переломе негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, с которой я столкнулся, явно указывает на развитие событий в другом направлении», — заявил Боррель, слова которого приводит ТАСС.

«Агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов ЕС во время визита свидетельствуют о том, что российские власти не хотели воспользоваться появившейся возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это и не является полной неожиданностью, но вызывает сожаление, причем, смею сказать, также с российской стратегической точки зрения. Как ЕС мы должны будем подумать о последствиях, тщательно обдумать направление, в котором мы хотим развивать наши отношения с Россией, и действовать сообща и решительно», — отметил Боррель.

По его словам, он «вернулся в Брюссель с глубокой озабоченностью перспективами развития российского общества и геостратегическим выбором России». «Моя встреча с министром Лавровым и послания российских властей во время этого визита подтвердили, что Европа и Россия отдаляются друг от друга. Похоже, что Россия постепенно отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу», — полагает Боррель.

При этом он проинформировал, что «в ходе бесед с министром Лавровым, помимо вопросов прав человека и расхождений во взглядах», обсуждал более широкие аспекты двусторонних отношений. «<…> Включая потенциал сотрудничества в решении глобальных проблем, таких как пандемия [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19, климатический кризис и Арктический регион, которые являются областями, где мы могли бы найти общие интересы», — сообщил глава дипломатии ЕС.

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надёжным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель в будущем займёт более конструктивную позицию и будет проводить независимую политику с учётом своих коренных интересов.

Таким образом, в Евросоюзе явно перегнули антироссийскую палку, и, разогнувшись, она если не ударила по самим европейцам, то, как минимум, не принесла им желаемого результата. Изменить позицию Москвы по тем или иным вопросам в ЕС бессильны, и это по сути вынужденно признал Боррель.

Русская линия