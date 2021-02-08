Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка русских на Украине остаётся главным приоритетом для России в отношениях с Киевом…

Россия будет сохранять связи с соотечественниками на Украине путём мягкой силы, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

«Русский мир был, остаётся и будет оставаться приоритетной темой для Российского государства, защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира», — сказал Песков журналистам в понедельник.

Он утвердительно ответил на вопрос, является ли Украина частью русского мира.

«В Украине живёт очень много русских и русскоговорящих. Они все относятся к русскому миру. Культурная связь, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью. Мы знаем, что такая линия на отрицание этой общности имеет место в Украине, но нам это не нравится», — сказал Песков.

По его словам, Россия будет продвигать идеи русского мира на Украине путём мягкой силы. «Никогда не используются какие-то методы, которые бы противоречили международному праву», — заметил пресс-секретарь.

«По международному праву любое государство обладает возможностью осуществлять какие-то гуманитарные операции, гуманитарные методы поддержки, поощрять гуманитарные контакты, контакты между людьми, рассказывать о литературе, искусстве, науке», — пояснил он.

Всё это означает, что в Кремле в настоящее время возобладала позиция условной «партии войны» в отношении Украины. Её победа во многом объясняется действиями самих украинских властей, которые при одобрении Администрации Байдена начали наступление на русский язык и оппозиционные телеканалы.

На этом фоне российские власти открыто дают понять, что они тоже не собираются сидеть, сложа руки, и будут активно действовать на украинском направлении. Не случайно бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который возглавляет на Украине комитет реформ, уже предупредил украинские власти, что если они продолжат действовать в том же духе, России вскоре может забрать себе не только Донецк и Луганск, но и Херсон с Мариуполем.

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