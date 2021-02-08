7 февраля 2021 года, спустя два дня после церковных торжеств в честь 15-летия со дня преставления старца Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина), в праздник Собора Новомученников Церкви Русской, на официальном сайте Псковской епархии было опубликовано обращение митрополита Псковского Тихона, в котором владыка объявил о начале сбора материалов для подготовки прославления отца Иоанна в лике святых Русской Православной Церкви.

Ниже мы публикуем текст этого обращения целиком:

«15 лет минуло со дня кончины отца Иоанна (Крестьянкина). Иных, близко знавших Батюшку, уже нет с нами: Татьяны Сергеевны Смирновой, Марии Владыки, многих насельников обители. Сегодня вот отошёл ко Господу ещё один давний духовный сын отца Иоанна архимандрит Антоний (Гулиашвили). Многих, многих уже нет. А готовить материалы, документы и свидетельства об отце Иоанне как исповеднике, прошедшем узы, пытки и мучения за веру Христову, как о поистине великом духовнике и старце — наш долг перед Церковью.

И я, будучи нынешним возглавителем Псковской епархии, объявляю сегодня, что епархия и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь начинают сбор свидетельств об архимандрите Иоанне (Крестьянкине): о благодатной помощи по его молитвам, о его наставлениях и поучениях, сохранившихся в письмах, документах и в устном предании, о тех вышеестественных событиях, которые происходили по его предстательству пред Богом, свидетелями которых были мы и наша совесть.

Это то наследие, которое мы призваны представить и нашему, и будущим поколениям. Тем, кто Бог даст, будут устроять и совершать прославление отца Иоанна иже во святых.

Мы об этом молимся, просим об этом у Господа и — оставляем наши надежды и молитвы — на Всеблагую и Всесовершенную Волю Божию.

Посему, прошу всех, кто может поделиться важными свидетельствами, документами, живыми воспоминаниями направлять их в наш адрес для составления свода свидетельств перед Богом, Церковью и нашей совестью о великом и любимом нами исповеднике, подвижнике, духовнике и старце — архимандрите Иоанне.

Ждем ваши письма на особой учиненной почте Псково-Печерского монастыря otets_ioann@mail.ru.

Вся присланная корреспонденция с благодарностью и вниманием будет изучена, отобрана, опубликована и отправлена на усмотрение Комиссии по канонизации святых Русской Православной Церкви.

Господи Иисусе Христе, молитвами Новомучеников и Исповедников Церкви Русской и святых Псково-Печерских благослови наше начинание и наши труды!"

Русская линия