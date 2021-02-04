Андрей Воробьёв пообещал открыть в Подмосковье к концу недели даже рестораны. Собянин заявил, что ограничения в столице снимет только к маю…

Власти Подмосковья планируют к концу недели снять оставшиеся в регионе ограничения из-за пандемии коронавируса, в том числе разрешить работу ресторанов и ночных заведений. Об этом заявил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1», передаёт ТАСС.

«Мы снимаем ограничения, мы смотрим по снижению [количества] выявленных случаев заболевания и также всё будем отменять. Мы смотрим, на этом балансируем. Думаю, что к концу недели мы найдём возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали», — ответил он на вопрос о сроках возобновления работы ресторанов в регионе.

Губернатор подчеркнул, что рестораны в Московской области работают.

Работу клубов, караоке и ресторанов приостановили в Московской области в ночное время с 17 октября. Так, в регионе невозможно посещение гражданами с 00:00 по 08:00 мск зданий, строений, сооружений, в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий.

Воробьёв отметил, что в Подмосковье наблюдается снижение новых случаев заражения, поэтому в регионе сокращается число инфекционных коек в больницах для пациентов с коронавирусом, чтобы максимально сконцентрироваться на плановой медицинской помощи.

«У нас было 20 тыс. коек. Я думаю, в феврале мы больше чем в два раза сократим. Я очень надеюсь, что ковид побежден прежде всего потому, что началась активная вакцинация. Конечно, мы знаем, что многие переболели, имеют антитела, но понятно, что расслабиться никто не собирается. <…> Все, что мы закупали, — ИВЛ, КТ, кровати, кислород — все это будет использоваться в регулярной жизни при плановой медицинской помощи», — добавил губернатор.

Тем временем, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные ограничения из-за коронавируса могут снять в Москве лишь к маю. «Я говорил, что январь будет переломным и у нас начнётся выход из этой ситуации. Практически так и получается. Но, тем не менее, количество человек, которые находятся в госпиталях, и заболеваемость всё ещё высокие. Если этот тренд сохранится, то я думаю, что к маю, действительно, основные ограничительные меры будут сняты», — сказал Собянин.

Мэр Москвы считает, что проводить массовые мероприятия в Москве пока рано, также преждевременно отменять домашний режим из-за коронавируса для пожилых москвичей и людей из групп риска. «Мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано открывать ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми», — сказал Собянин.

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