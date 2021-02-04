Чиновники Сахалинской области, ранее планировавшие ввести в регионе специальные ковид-паспорта и разделить таким образом население на людей первого сорта (привитых) и людей второго сорта (не привитых), отказались от этой идеи после того, как им позвонили из Кремля. Об сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук, сообщает ТАСС.

«Федеральный центр дал разъяснение, что не надо делать никаких отдельных паспортов. Сегодня данные каждого, кто вакцинируется, автоматически попадают на портал госуслуг. Соответственно, после того, как пройдет вторая аппликация вакцины, формируется автоматически программой сертификат человека, который получил профилактическую прививку. Собственно говоря, этот сертификат заменяет все явления, которые можно назвать паспортами, бейджами и так далее», — сказал зампред.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко без всяких шуток заявлял, что правительство региона выдаст привитым от коронавируса жителям бейджи, которые освободят от необходимости носить медицинскую маску в общественных местах. Документ должен был иметь QR-код с информацией о прививке, а также фамилию и имя владельца. Затем чиновники всё же одумались и отказались от этой дискриминационной меры.

Русская линия